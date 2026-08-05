  • 05.08.2026, 12:01:33
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FPÖ – Hafenecker: „Diese Regierung produziert heiße Luft – einzig sinnvolle Klimaschutz-Maßnahme wäre ihr Rücktritt“

Stockers „Klimagipfel" ist reine PR-Show, während die Verlierer-Ampel mit 43 Prozent teurerem Strom die Bürger in die Enge treibt

Wien (OTS) - 

Als „durchschaubaren PR-Gag der Sonderklasse" bezeichnet FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker den für morgen von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) einberufenen „Klimagipfel" der Bundesregierung. Statt echter Entlastung liefere die Koalition erneut nur eine inszenierte Kulisse – und jede Menge heiße Luft. „Diese Verlierer-Ampel hoppelt der Themenlage hinterher und simuliert Handeln. Am Ende steht eine gewaltige PR-Show, über deren Output in einer Woche niemand mehr etwas weiß ", so Hafenecker. Man solle endlich der Realität ins Auge blicken: „Egal wer Kanzler ist – in Österreich wird es deshalb um kein Grad kühler."

Fünf Jahre grüne Regierungsbeteiligung mit Ökomarxismus, CO2-Steuern und dem Brüsseler „Green Deal“ hätten das Klima nicht abgekühlt, dafür aber die Rechnung der Bürger explodieren lassen. Die Grünen unter Ex-Ministerin Leonore Gewessler und die willfährige ÖVP hätten Österreich mit Sanktionspolitik, Energiekosten-Explosion und Industrie-Abwanderung in die Teuerung getrieben. Wo Betriebe ihre Werke schließen und in Länder mit weniger Auflagen abwandern, gehe auch Forschung, Innovationskraft und Wohlstand verloren – der eigentliche Hauptschaden dieser Politik.

Besonders zynisch sei der Vorschlag der Regierung, die juristischen Hürden für den Einbau von Klimaanlagen zu senken. „Das erinnert an Marie Antoinette: Könnt ihr die Hitze nicht ertragen, dann kauft euch halt eine Klimaanlage. Nur zahlen dieselben Menschen heute rund 43 Prozent mehr für Strom als im Vorjahr – nur mit Luft und Liebe läuft kein einziges Klimagerät", stellt Hafenecker klar. Die FPÖ setze dem konkrete Maßnahmen entgegen: verpflichtende Klimaanlagen-Standards in Schulen, Krankenhäusern und Seniorenheimen, wo Kinder und ältere Menschen in überhitzten Räumen leiden.

„Diese Regierung produziert vor allem eines: heiße Luft. Damit leistet sie zur allgemeinen Erhitzung des Landes ihren wohl einzigen messbaren Beitrag. Der einzig wirksame Klimaschutz, den diese Verlierer-Ampel noch zustande bringt, wäre daher ihr geschlossener Rücktritt", so Hafenecker abschließend.

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