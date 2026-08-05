  • 05.08.2026, 11:19:03
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FPÖ – Schnedlitz: ÖVP-Landwirtschaftsminister muss aufgrund von Trockenheit endlich handeln!

Nichtstun von Totschnig ist unerträglich: Wenn er nicht handeln will, soll er zurücktreten!

Wien (OTS) - 

Angesichts der historischen Dürre und der dramatischen Lage auf Österreichs Feldern forderte FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz heute ein sofortiges Hilfspaket für die heimische Landwirtschaft. Das Landwirtschaftsministerium selbst gehe von einem außergewöhnlichen Dürrejahr aus, in zahlreichen Regionen drohten massive Ernteausfälle. Viele Betriebe müssten bereits ihre für den Winter vorgesehenen Futterreserven angreifen.

„Unsere Bauern brauchen jetzt keine weiteren Beobachtungsrunden, Arbeitskreise oder unverbindlichen Ankündigungen, sondern rasche und konkrete Hilfe. Totschnig steht bildlich gesprochen am ausgetrockneten Feldrand und erklärt, man werde Maßnahmen vorbereiten. Das ist kein Krisenmanagement, sondern politisches Wegschauen. Wer erst handelt, wenn die Futterlager leer, die Tiere gefährdet und bäuerliche Existenzen vernichtet sind, hat seine Verantwortung als Minister nicht verstanden“, kritisierte Schnedlitz.

Die FPÖ fordert deshalb ein sofortiges Dürre-Hilfspaket mit unbürokratischen Direkt- und Überbrückungshilfen für nachgewiesene Schäden, Zuschüssen für Futterzukäufe und notwendige Transporte sowie befristeten Entlastungen bei Sozialversicherungsbeiträgen. Hilfen dürften nicht erst nach monatelangen Prüfungen ankommen, wenn es für viele Familienbetriebe bereits zu spät sei.

„Unsere Bauern sichern Tag für Tag die Versorgung Österreichs mit heimischen Lebensmitteln. Wer sie in einer historischen Dürre im Stich lässt, gefährdet nicht nur Höfe und Arbeitsplätze, sondern auch unsere Versorgungssicherheit. Jeder Betrieb, der zusperren muss, macht Österreich abhängiger von Importen und schwächt den ländlichen Raum. Die ÖVP redet bei Festveranstaltungen gerne von der Bedeutung der Landwirtschaft, lässt die Bauern aber in der Krise verdursten. Das ist die ganze Unfähigkeit dieser Volkspartei in einem Bild“, so Schnedlitz.

„Totschnig muss unverzüglich ein wirksames Hilfspaket auf den Tisch legen. Wenn er nicht handeln will oder dazu nicht fähig ist, soll er zurücktreten. Österreichs Bauern brauchen einen Minister, der für sie kämpft, statt ihre Notlage zu verwalten und wegzusehen!“

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