  • 05.08.2026, 10:01:08
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Werksbesichtigung: Karoline Edtstadler hilft mit, einen Hygienespender zu bauen

Salzburgs Landeshauptfrau hat das Unternehmen Hagleitner besucht

Karoline Edtstadler in der Mitte – flankiert von Katharina und Stefanie Hagleitner, welche die Firma in dritter Generation führen (Katharina steht links, Stefanie rechts)

Hagleitner steht beispielhaft für den großartigen Innovationsgeist und die unternehmerische Stärke Salzburgs. Das Unternehmen verbindet nachhaltiges Wachstum mit regionaler Verantwortung und schafft hochwertige Arbeitsplätze und Wertschöpfung für unser Bundesland. Genau dafür habe ich die Taskforce Entbürokratisierung eingeführt. Solche Erfolgsgeschichten sind ein wichtiger Motor für unseren Wirtschaftsstandort und machen Mut.

Karoline Edtstadler, Landeshauptfrau von Salzburg

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Zell am See (OTS) - 

Am 29. Juli 2026 war Karoline Edtstadler beim Hygienehersteller Hagleitner in Zell am See zu Gast. Dort hat Salzburgs Landeshauptfrau nicht nur hinter die Kulissen geblickt, sondern auch aktiv angepackt. Die Werksbesichtigung bei Hagleitner gehört zu einer neuen Terminreihe namens „Landeshauptfrau mittendrin“, ein Social-Media-Video dokumentiert den Aufenthalt.

Spender-Monteurin

Für Edtstadler gab es eine kurze Einschulung, um mit wichtigen Aufgaben vertraut zu werden. Die Landeshauptfrau hat dann an der Montagelinie gearbeitet: Bauteil an Bauteil gefügt, Module vereint und so den Hygienespender zum Leben erweckt. Außerdem rührte Edtstadler Desinfektionsmittel an und überprüfte dessen Qualität. Zum Schluss führte ihr Besuch an eine Abfüllanlage, die Landeshauptfrau hat hier ebenfalls tatkräftig mitgeholfen.

Produktionsstandort

Inhaltlich ging es bei der Werksbesichtigung um Salzburg als Produktionsstandort. Dies war Dreh- und Angelpunkt der Gespräche mit Katharina und Stefanie Hagleitner, welche die Firma in dritter Generation führen.

Wertschöpfung im Salzburger Pinzgau

Besonders gewürdigt hat Edtstadler die Wertschöpfung am Stammsitz: „Hagleitner steht beispielhaft für den großartigen Innovationsgeist und die unternehmerische Stärke Salzburgs. Das Unternehmen verbindet nachhaltiges Wachstum mit regionaler Verantwortung und schafft hochwertige Arbeitsplätze und Wertschöpfung für unser Bundesland. Genau dafür habe ich die Taskforce Entbürokratisierung eingeführt. Solche Erfolgsgeschichten sind ein wichtiger Motor für unseren Wirtschaftsstandort und machen Mut.

Über Hagleitner

Hagleitner gestaltet Hygiene: Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegemittel, Kosmetik – dazu Spender, Dosiergeräte und Apps. Die Ware entsteht in Zell am See in Österreich. Hier hat Hagleitner den Stammsitz; hier wird geforscht, entwickelt und produziert. Beratungs-, Verkaufs- und Logistikstätten schließen sich an, so wirkt die Firma an 27 Standorten in zwölf Ländern Europas. In 66 Ländern auf der Welt sind Handelspartner aktiv.

Was Hagleitner bietet, zielt auf Betriebe und öffentliche Institutionen ab. An Konsumentinnen und Konsumenten richtet sich die Marke hagi.

Rund 1.300 Menschen beschäftigt Hagleitner insgesamt. Die Unternehmensgruppe hat zuletzt 171 Millionen Euro umgesetzt. Dieses Ergebnis resultiert aus dem Geschäftsjahr von April 2025 bis März 2026, 46 Prozent beträgt die Exportquote.

Rückfragen & Kontakt

Hagleitner Hygiene International GmbH
Bernhard Peßenteiner, Unternehmenssprecher
Telefon: +43 664 8549250
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.hagleitner.com

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Vorschau Bild von Karoline Edtstadler in der Mitte – flankiert von Katharina und Stefanie Hagleitner, welche die Firma in dritter Generation führen (Katharina steht links, Stefanie rechts) [Bild, 1.3MB]
Vorschau Bild von Ein Hygienespender wird gebaut, Lovro Stjepic ist Teamleiter und informiert Karoline Edtstadler über ihre Aufgabe (im Bild von links) [Bild, 1.34MB]
Vorschau Bild von Karoline Edtstadler mustert einen fertigen Hygienespender – gemeinsam mit Stefan Fuchslechner, der an der Produktionslinie mitwirkt (im Bild von links) [Bild, 1.33MB]
Vorschau Bild von Desinfektionsmittel wird geprüft, Karoline Edtstadler bedient das Analysegerät – mit Gentian Rastavica, der eine Produktionsschicht leitet (im Bild von links) [Bild, 1.52MB]
Vorschau Bild von Karoline Edtstadler werkt in der Mitte und legt eine Flasche in den Karton, welche Reinigungskonzentrat enthält; links steht Roland Füreder, rechts Akram Azer Khadar Slo – beide Maschinenführer [Bild, 1.56MB]

Hagleitner Hygiene International GmbH

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Bernhard Peßenteiner, Unternehmenssprecher
Telefon: +43 664 8549250
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.hagleitner.com

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