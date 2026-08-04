FPÖ – Hafenecker: „Schwarze Machtübernahme im ORF – der ÖVP- Selbstbedienungsladen ist eröffnet!“

Wien (OTS) -

Als eine „schamlose Inszenierung und den letzten Akt der brachialen Machtübernahme durch die ÖVP“ bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, die Präsentation des neuen ORF-Direktoriums durch den designierten Generaldirektor Clemens Pig. Dass die roten und schwarzen Stiftungsräte dieses Verfahren als „hochzufriedenstellend“ bezeichnen, sei an Zynismus nicht zu überbieten. „Was uns hier als 'professionelles Recruiting-Verfahren' verkauft wird, ist in Wahrheit die Vollendung des schwarzen Postenschachers am Küniglberg. Der ÖVP-Kandidat Pig hat geliefert und ein Team aus ergebenen Parteisoldaten präsentiert. Der ORF wird damit endgültig zur reinen Propaganda-Abteilung der ÖVP umfunktioniert“, so Hafenecker.

Besonders peinlich sei für den FPÖ-Mediensprecher die Rolle der SPÖ in dieser Schmierenkomödie: „Diese Vorgänge sind eine Totalpleite für SPÖ-Stiftungsratsvorsitzenden Lederer und Parteichef Babler. Man muss es so brutal sagen: Die ÖVP hat den roten Medienminister bis auf die Unterhose ausgezogen. Weiter ging es nicht mehr – sonst hätte man sich mit der ID Austria registrieren müssen.“

Für die Freiheitlichen sei damit einmal mehr bewiesen, dass das System des ORF von Grund auf krank sei und dringend einer radikalen Reform bedürfe. „Dieser parteipolitische Selbstbedienungsladen, finanziert mit den Zwangsgebühren der Bürger, muss ein Ende haben. Die Österreicher zahlen Hunderte Millionen Euro für ein Programm, das von den Systemparteien als Beute betrachtet wird. Das ist ein Verrat am öffentlichen Auftrag und eine Verhöhnung der Gebührenzahler“, so Hafenecker.

Abschließend erneuerte der FPÖ-Generalsekretär die freiheitliche Kernforderung: „Diese Vorgänge verdeutlichen, wie dringend es einen Komplettumbau des ORF braucht. Wir Freiheitliche sind die einzige Kraft, die diesem Treiben ein Ende setzen wird. Mit uns wird der ORF wieder zu einer echten, unabhängigen Informationsquelle für die Bürger, befreit von Parteieneinfluss und Zwangsfinanzierung. Die Zeit des schwarzen Postenschachers ist bald vorbei!“