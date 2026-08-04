Ottenschläger: Glücksspielreform bringt mehr Wettbewerb und wirksamen Spielerschutz

Wien (OTS) -

„Mit der Glücksspielreform schaffen wir einen modernen, wettbewerblichen und zugleich verantwortungsvoll regulierten Glücksspielmarkt. Unser Ziel ist klar: mehr Wettbewerb, wirksamer Spielerschutz und sichere Budgeteinnahmen“, betont ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger.

Ein zentraler Schritt ist die Öffnung des Online-Glücksspielmarktes. „Wir ermöglichen echten Wettbewerb und stärken damit den legalen Markt. Denn nur ein attraktives und konkurrenzfähiges Angebot kann verhindern, dass Spieler auf illegale und unregulierte Plattformen ausweichen“, so Ottenschläger.

Gleichzeitig wird der Spielerschutz mit Einzahlungslimits, Selbstlimits, Abkühlphasen und einem zentralen Sperrregister ausgebaut. „Wir schützen besonders gefährdete Gruppen, ohne mündige Erwachsene pauschal zu bevormunden.“

„Wer in Österreich Glücksspiel anbietet, muss sich an unsere Regeln halten, den Spielerschutz gewährleisten und seine Abgaben bezahlen. So drängen wir illegale Anbieter zurück und sichern gleichzeitig Steuereinnahmen und faire Wettbewerbsbedingungen“, sagt Ottenschläger abschließend. (Schluss)