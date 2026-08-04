  • 04.08.2026, 10:50:02
  • /
  • OTS0045

FPÖ – Reifenberger zu Ofenauer: „Kein Blankoscheck für schwarzen Murks!“

ÖVP ignoriert Expertenmodell 8+2 und fordert Zustimmung via Medien – FPÖ verlangt ernsthafte Verhandlungen statt ahnungsloser PR-Show der Verlierer-Koalition

Wien (OTS) - 

Als völlig verfehlt und „fachliche Nullmeldung“ wies heute FPÖ-Wehrsprecher NAbg. Volker Reifenberger die jüngsten medialen Zurufe von ÖVP-Wehrsprecher Ofenauer zur geplanten Wehrdienstreform zurück.

„Was die ÖVP als großen Wurf verkaufen will, ist in Wahrheit ein parteipolitischer Murks. Anstatt das von der Wehrdienstkommission klar präferierte Modell von acht Monaten Grundwehrdienst und zwei Monaten Milizübungen umzusetzen, das wir im Übrigen schon in den Regierungsverhandlungen gefordert haben, aber von der ÖVP selbst abgelehnt wurde, bastelt die Regierung unter Regie der Volkspartei einen dilettantischen Murks zusammen. Das ist nicht die Stärkung des Wehrdienstes, die wir so dringend brauchen, sondern die gefährliche Vermischung des Schlechtesten aus drei Welten“, kritisierte Reifenberger.

Die Volkspartei solle sich in Zurückhaltung üben, anstatt den Freiheitlichen über Presseaussendungen auszurichten, wie sie abzustimmen habe. Bislang habe es vonseiten der Regierungsparteien nicht einmal eine Einladung zu Verhandlungen gegeben. „Zuerst zimmern ahnungslose Regierungsverhandler, die selbst keine Ahnung von der Materie haben, ein völlig unbrauchbares Konzept zusammen und dann erwartet man, dass die FPÖ diesem sicherheitspolitischen Blindflug als braver Abnicker zustimmt. Wir werden der Regierung ganz sicher keinen Blankoscheck ausstellen“, stellte der FPÖ-Wehrsprecher, selbst Milizoffizier, klar.

Die FPÖ stehe seit Jahren konsequent für einen starken Wehrdienst und eine starke Miliz und biete sich an, inhaltlich mitzugestalten, um aus dem vorliegenden Regierungsversagen noch etwas halbwegs Brauchbares für das Bundesheer zu formen. Reifenberger richtete daher abschließend eine klare Forderung an die Regierung: „Die ÖVP hat jetzt die Wahl: Entweder sie beendet ihre medialen Spielchen und lädt uns zu ernsthaften Verhandlungen ein, bei denen wir echte militärische Expertise einbringen und mitgestalten können, oder es wird keine Zustimmung der FPÖ zu diesem Wehrdienstmurks geben!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright