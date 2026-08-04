  • 04.08.2026, 10:42:02
  • /
  • OTS0042

NEOS: Glücksspielnovelle schafft modernen und wirksamen Spielerschutz

Pramhofer: „Öffnung des Online-Marktes bringt einheitliche und faire Regeln und kommt ohne staatliches Monopol aus.“

Wien (OTS) - 

Mit der Übermittlung des Entwurfs für das neue Glücksspielgesetz an die Europäische Kommission zur Notifizierung ist ein weiterer wichtiger Schritt zur umfassenden Reform des österreichischen Glücksspielrechts gesetzt.

Christoph Pramhofer, NEOS-Sprecher für Gesundheit und Kapitalmarkt, zeigt sich erfreut, dass Spielerschutz künftig einen zentralen Stellenwert haben wird: „Uns war und ist ein wirksamer Spielerschutz immer besonders wichtig, ganz besonders aus gesundheitspolitischer Sicht. Neben den direkten Spielerschutzmaßnahmen wie niedrigeren und zentralen, betreiberübergreifenden Einsatzlimits und Sperrregistern wird vor allem die höhere Kanalisierungsrate einen deutlichen Effekt auf den Spielerschutz haben. Denn: Ein Glücksspielangebot, das im legalen und regulierten Bereich stattfindet, ist der beste Spielerschutz.“

Die Novelle wird den Online-Glücksspielmarkt öffnen und einen modernen Rechtsrahmen mit einheitlichen und strengen Regeln für alle konzessionierten Anbieter schaffen.

Pramhofer begrüßt insbesondere, dass das bisherige staatliche Monopol beendet und der Online-Markt kontrolliert geöffnet wird: „Monopole sind vor allem dann problematisch, wenn sie dazu führen, dass Spieler mangels Alternativen auf den Grau- oder Schwarzmarkt ausweichen - genau das war in Österreich der Fall. Bisher haben rund 60 Prozent des gesamten Online-Glücksspiels im unregulierten Markt stattgefunden - ohne jeden Spielerschutz. Mit der Novelle schaffen wir einen modernen Rechtsrahmen, der den Online-Markt öffnet und ohne staatliches Monopol auskommt, und sorgen so erstmals

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Parlamentsklub der NEOS

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright