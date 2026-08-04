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AVISO: NEOS-PK: Mehr Freiheit für Österreichs Betriebe. Morgen, 05.08., 11 Uhr
mit Wirtschaftssprecher Markus Hofer, Markus Ornig (NEOS Wien) und Felix Eypeltauer (NEOS OÖ)
Während in den meisten Ländern Europas das Einkaufen am Sonntag längst selbstverständlich ist, gilt in Österreich ein unübersichtlicher Fleckerlteppich an Ausnahmeverordnungen. NEOS fordern daher klarere Regeln – für mehr Freiheit für die heimischen Betriebe und mehr Service für die Konsumentinnen und Konsumenten.
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt.
AVISO: NEOS-PK: Mehr Freiheit für Österreichs Betriebe
Datum: 05.08.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: NEOS Parlamentsklub 3. Stock
Hansenstraße 3
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected])
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