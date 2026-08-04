AVISO: NEOS-PK: Mehr Freiheit für Österreichs Betriebe. Morgen, 05.08., 11 Uhr

Wien (OTS) -

Während in den meisten Ländern Europas das Einkaufen am Sonntag längst selbstverständlich ist, gilt in Österreich ein unübersichtlicher Fleckerlteppich an Ausnahmeverordnungen. NEOS fordern daher klarere Regeln – für mehr Freiheit für die heimischen Betriebe und mehr Service für die Konsumentinnen und Konsumenten.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt.

AVISO: NEOS-PK: Mehr Freiheit für Österreichs Betriebe

Datum: 05.08.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: NEOS Parlamentsklub 3. Stock

Hansenstraße 3

1010 Wien

URL: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams