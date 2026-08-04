SPÖ-Bayr zum 81. Jahrestag der Atombombenabwürfe in Japan: „Hiroshima und Nagasaki sind Mahnung und Auftrag zugleich“

Wien (OTS) -

Zum 81. Mal jähren sich die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. SPÖ-Außenpolitik-Sprecherin Petra Bayr gedenkt der über hunderttausend Todesopfer und der unzähligen Menschen, die an den Folgen litten oder bis heute leiden. „Hiroshima und Nagasaki sind keine Geschichte, sie sind Mahnung und Auftrag zugleich. Nie wieder darf die Menschheit zulassen, dass Atomwaffen eingesetzt werden. Nie wieder darf die Welt wegschauen", so Bayr. ****

Bayr hatte erst kürzlich die Gelegenheit, Setsuko Thurlow persönlich zu treffen - eine Überlebende des Atombombenabwurfs auf Hiroshima, die 1945 als 13-Jährige den Angriff überlebte und seither unermüdlich für nukleare Abrüstung kämpft. Thurlow ist die Protagonistin des Dokumentarfilms „The Vow From Hiroshima", der ihr Leben und ihren jahrzehntelangen Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt porträtiert. „Setsuko Thurlow trägt die Erinnerung an Hiroshima in sich - und sie hat ihr Leben dem Versprechen gewidmet, dass so etwas nie wieder geschieht. Diese Haltung verdient unseren vollsten Rückhalt", so Bayr, die ihre Initiative aktiv unterstützt.

Doch 81 Jahre nach dem größten atomaren Zivilisationsbruch der Geschichte sei die Bedrohung nicht kleiner geworden, im Gegenteil. Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten führt der Weltgemeinschaft vor Augen, wie schnell nukleare Drohungen wieder zum politischen Instrument werden können. „Wir befinden uns in einer der gefährlichsten geopolitischen Konstellationen seit dem Kalten Krieg. Wenn Atommächte und Staaten mit nuklearen Ambitionen militärisch aneinandergeraten, ist das kein abstraktes Risiko, das ist eine reale Gefahr für uns alle", warnt Bayr.

„Es reicht nicht, an Hiroshima zu erinnern und dann zur Tagesordnung überzugehen. Atomare Abrüstung muss endlich politische Priorität werden, in Wien, in New York, in Genf. Österreich hat als Unterzeichner des Atomwaffenverbotsvertrags eine besondere Verantwortung, diese Forderung laut und konsequent zu vertreten", so Bayr. (Schluss) mf/ff