Hitzeopfer: Eichhörnchenbaby aus Nest gefallen

Lochen/See (OTS) -

Die Wildtierauffangstation des Tierschutzhofs Pfotenhilfe in der Grenzregion Oberösterreich/Salzburg wird täglich von verzweifelten Tierfreunden aufgesucht, die hilflose Tierbabys oder verletzte Tiere finden. Die Gluthitze ist nicht nur für nur uns Menschen eine große Belastung, sie wird auch vielen anderen Säugetieren und Vögeln zum Verhängnis: Einerseits leiden sie an Durst, viele fallen aber auch aus den zu engen und heißen Nestern weil ihre Geschwister sich Luft verschaffen wollen.

Nicht nur Vögeln passiert das oft, sondern auch Eichhörnchen, wie letztes Wochenende in Eugendorf im Salzburger Flachgau: "Das kleine Mädchen - ich habe es Hazel genannt - ist erst wenige Wochen alt und wäre ohne diese rasche Rettung gestorben", sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. "Ich füttere es seither fast rund um die Uhr mit dem Flascherl. Wir appellieren an Finder, sich rasch an Profis zu wenden und keine eigenen Fütterungsversuche zu unternehmen, da diese den Tieren oft mehr schaden als nützen und sie dadurch - auch zeitverzögert - sterben können. "

Hazel wird ausgewildert, sobald sie selbstständig ist, so wie hunderte andere Wildtiere, die der Tierschutzhof jede Saison versorgt, aufzieht oder mit tierärztlicher Unterstützung gesundpflegt. Von Mäusen über verschiedenste Vögel, Wiesel, Igel, Siebenschläfer oder Füchse bis hin zu Rehen wird niemand im Stich gelassen.

Sendefähiges Videomaterial auf Anfrage (honorarfrei bei Nennung des Credits: PFOTENHILFE).