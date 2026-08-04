Wöginger und Brandweiner: ÖAAB trauert um Franz Hasiba

Wien (OTS) -

„Mit Franz Hasiba verlieren wir eine prägende Persönlichkeit, einen überzeugten Arbeitnehmervertreter und einen Menschen, der den ÖAAB über Jahrzehnte hinweg entscheidend mitgestaltet hat. Als Landesobmann des Steirischen ÖAAB, Bürgermeister von Graz, Landesrat, Landeshauptmann-Stellvertreter und Präsident des Steiermärkischen Landtages setzte er sich mit großem Engagement für die Anliegen der arbeitenden Menschen ein. Sein Wirken war von Handschlagqualität, Verantwortungsbewusstsein und einem klaren christlich-sozialen Werteverständnis geprägt“, zeigt sich ÖAAB-Bundesobmann Abg.z.NR August Wöginger betroffen.

„Mit Franz Hasiba verlieren wir einen herausragenden Sozialpolitiker und einen Ehrenringträger des ÖAAB. Sein Einsatz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie seine Verdienste um unsere Bewegung werden unvergessen bleiben. Bis zuletzt blieb er dem ÖAAB eng verbunden. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, betont ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Lukas Brandweiner.