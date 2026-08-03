NEOS zu Integration: Wir haben im Bildungsbereich im Bund und in Wien das Deutschlernen zur Pflicht gemacht

Wien (OTS) -

„Wir NEOS haben im Bildungsbereich unsere Versprechen gehalten. Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat in den Schulen das Deutschlernen zur Pflicht gemacht, unsere Wiener Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling sorgt dafür, dass Kinder, die nicht gut genug Deutsch können, schon vor dem Eintritt in die Schule die Sprache lernen", sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos zu den Aussagen der ÖVP, wonach NEOS in Wien „ihre Verantwortung wahrnehmen und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration schaffen" müssten. „Allein diesen Sommer besuchen 1.700 angehende Wiener Taferlklassler einen Sommerdeutschkurs der Stadt Wien, die Sommerschule ist nun auch für alle außerordentlichen Schüler in Deutschförderklassen Pflicht. Dort, wo NEOS für Integration zuständig sind, steht Deutschlernen also ganz oben auf dem Stundenplan."

NEOS seien der felsenfesten Überzeugung, dass Integration ab dem ersten Tag in Österreich passieren muss, betont Hoyos: „ÖVP und SPÖ haben beim Thema Integration auf allen Ebenen noch einige ausstehende Lieferungen. Deshalb braucht es etwa auch mehr Tempo, den Vorschlag von Sozialministerin Schumann, dass auch Eltern in Karenz früher Deutsch lernen müssen, umzusetzen. Wenn jemand nach der Geburt jahrelang zu Hause bleibt und in dieser Zeit unsere Sprache nicht lernt, dann summiert sich das: beim ersten Kind Karenz, beim zweiten Kind Karenz, und plötzlich ist ein Elternteil fünf, sechs Jahre in Österreich, ohne ein Wort Deutsch zu lernen. Das ist verschleppte Zeit, die niemandem nützt – nicht den Eltern, nicht den Kindern, nicht dem Arbeitsmarkt. Daher wollen wir diese Lücke schließen und die Ausnahmefristen weiter verkürzen. Der Ball für die Gesamtreform liegt bei der zuständigen SPÖ-Sozialministerin – und bei ÖVP-Integrationsministerin Bauer. Bis Herbst muss endlich ein konkreter Umsetzungspfad auf dem Tisch liegen, der Integration ab Tag 1 ernst nimmt und die Sozialhilfe endlich so gestaltet, dass Integration zur Pflicht wird."