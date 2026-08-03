  • 03.08.2026, 15:45:33
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SPÖ-Muchitsch: „Wir kämpfen für die Trendwende am Arbeitsmarkt“

Regierung erarbeitet Fachkräftestrategie und investiert verstärkt in den Arbeitsmarkt – Chancen für Ältere und Menschen mit Behinderungen schaffen, Arbeitsbedingungen verbessern

Wien (OTS) - 

Ende Juli waren 364.200 Menschen arbeitslos oder in Schulung, die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 6,9 %. Dem gegenüber stehen rund 80.000 sofort verfügbare offene Stellen. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS). SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch sagt dazu: „Der Arbeitsmarkt leidet so wie die gesamte Wirtschaft unter dem noch zu schwachen Wirtschaftswachstum, das von internationalen Preisexplosionen infolge von Russlands Krieg gegen die Ukraine und Trumps Krieg gegen den Iran verursacht wird. Wir steuern mit aktiver Arbeitsmarktpolitik dagegen, um die Trendwende zu schaffen und mehr Menschen in Arbeit zu bringen.“ ****

Unter Federführung des Sozialministeriums erarbeitet die Bundesregierung eine Fachkräftestrategie für Österreich. Zudem investiert die Bundesregierung mit dem neuen Doppelbudget mehr Geld in aktive Arbeitsmarktpolitik. „Wir müssen vorhandene Potenziale in Österreich besser nutzen, gezielt qualifizieren und den Menschen echte Perspektiven eröffnen“, sagt Muchitsch.

Dabei dürfe die Verantwortung nicht allein auf Arbeitssuchende und das AMS abgeschoben werden, meint Muchitsch: „Arbeitsmarktpolitik beginnt nicht beim AMS, sondern bei den Betrieben. Unternehmen müssen älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen eine faire Chance geben.“ Gleichzeitig müssten die Arbeitsbedingungen verbessert werden. „Wer möchte, dass die Arbeitnehmer:innen bis zur Pension arbeiten, muss dafür sorgen, dass sie bis zur Pension gesund arbeiten können“, betont Muchitsch. (Schluss) mf/ff

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