Wissenschaftsministerin Holzleitner: Österreichs Studierende leben Zusammenhalt und überzeugen bei den EUSA Games 2026

Wien (OTS) -

Die EUSA Games 2026 in Salerno zählen zu den größten europäischen Multisportveranstaltungen für Studierende und vereinen rund 4.000 Athlet:innen aus ca. 400 Universitäten Europas. Aus Österreich waren Delegationen der Universität Wien, der Universität Innsbruck, der Universität Graz und der Universität Klagenfurt vertreten. In den Sportarten Basketball 3x3, Badminton, Beachvolleyball, Rugby 7s, Tennis und Tischtennis stellten die österreichischen Studierenden eindrucksvoll unter Beweis, dass sich akademische Ausbildung und sportliche Leidenschaft erfolgreich miteinander verbinden lassen.

„Die EUSA Games zeigen eindrucksvoll, welchen gesellschaftlichen Wert der Universitätssport hat. Studierende aus ganz Europa kommen zusammen, erleben Vielfalt, Gemeinschaft und gegenseitigen Respekt. Sie knüpfen Freundschaften, die weit über den Sport hinausreichen. Die Universität Salerno leistet mit diesem Event einen wichtigen Beitrag zum europäischen Wissenschafts- und Hochschulraum.“, betont Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner.

Auch sportlich konnten die österreichischen Universitäten beachtliche Erfolge feiern. Das Herrenteam der Universität Wien konnte sich im Basketball 3x3 die Silbermedaille sichern. Das Tischtennis-Team der Universität Wien gewann die Bronzemedaille im Teambewerb. Leon Seiwald (Universität Wien) sicherte sich Bronze im Herreneinzel des Badmintonbewerbs, während Philip Birker und Leon Seiwald (beide Universität Wien) im Herrendoppel ebenfalls eine Bronzemedaille errangen.

Holzleitner gratuliert abschließend allen österreichischen Teilnehmer:innen herzlich zu ihren Leistungen: „Unsere Studierenden haben Österreich mit großem Engagement und Fairness vertreten. Sie zeigen, dass der Universitätssport zur persönlichen Entwicklung beiträgt und wertvoll für ein offenes, solidarisches und zukunftsorientiertes Europa ist.“

Die European Universities Games 2026 fanden vom 18. Juli bis 1. August 2026 in Salerno, Italien, statt. An Europas größtem Multisportevent für Studierende nahmen rund 4.000 Student:innen von mehr als 400 Universitäten aus 31 Ländern teil. Die Bewerbe wurden in 13 Sportarten ausgetragen. Die Europäische Universitätssportorganisation (EUSA) veranstaltet im Zweijahres-Rhythmus Einzel- und Multisportveranstaltungen in 25 Sportarten.