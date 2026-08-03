  • 03.08.2026, 14:56:02
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Voglauer/Grüne an Totschnig: Hitzesommer wird zur Existenzfrage für unsere Landwirtschaft

Grüne unterstützen Forderung nach Krisengipfel für die Landwirtschaft

Wien (OTS) - 

„Die Bilder vertrockneter Felder und die Berichte über massive Ernteausfälle zeigen, wie ernst die Lage längst ist. Immer mehr Bäuerinnen und Bauern kämpfen mit extremer Hitze, Dürre und Wassermangel. Landwirtschaftsminister Totschnig darf diese Realität nicht länger aussitzen und muss umgehend einen Krisenstab einberufen“, reagiert Olga Voglauer, Landwirtschaftssprecherin der Grünen, auf die aktuelle Dürresituation.

„Die Landwirtschaftskammer hat bereits vergangene Woche vor erheblichen Ernteausfällen gewarnt. Umso wichtiger ist es, dass Landwirtschaftsminister Totschnig endlich die Weichen für das stellt, was noch auf uns zukommt. Diesen Sommer werden wir wieder erleben. Wir brauchen ein Wasserentnahmeregister und eine klare Strategie, wie wir unser Wasser in Zeiten der Klimakrise sichern. Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen endlich konsequente Maßnahmen – nicht nur gegen die Folgen, sondern auch gegen die Ursachen der Klimakrise“, betont Voglauer.

„Wenn Bäuerinnen und Bauern ihre Ernten verlieren, betrifft das uns alle. Es geht um regionale Lebensmittel, um die Existenz vieler bäuerlicher Familien und um unsere Versorgungssicherheit. Deshalb braucht es jetzt Unterstützung bei der Anpassung – etwa durch besseren Bodenschutz, den Erhalt von Wasser in der Landschaft und Investitionen in eine klimafitte Landwirtschaft. Jeder weitere verlorene Sommer macht die Situation für unsere Landwirtschaft dramatischer“, appelliert Voglauer an den Landwirtschaftsminister.

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