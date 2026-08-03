NEOS: Wir müssen die Pensionsdebatte jetzt führen

Wien (OTS) -

Erfreut zeigt sich NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser darüber, dass mit den jüngsten Vorstößen von ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle und ÖVP-Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec neue Bewegung in die Debatte über das Pensionsantrittsalter gekommen ist: „Wir begrüßen, dass nun auch gewichtige Personen aus der ÖVP eine offene Debatte über eine Weiterentwicklung des Pensionsantrittsalters einfordern. Angesichts der demografischen Entwicklung darf diese Frage kein politisches Tabu sein, das betonen wir NEOS bereits seit Langem. Und alle Fachleute geben uns recht - weil die Zeit drängt“, sagt Gasser.

Bereits jetzt fließt mehr als jeder vierte Euro aus dem Budget in die Pensionen, sagt Gasser. Bis zum Ende der Legislaturperiode wird es fast jeder dritte sein. „Es liegt auf der Hand, dass das nicht so weitergehen kann. Gerade bei Pensionen brauchen die arbeitenden Menschen Klarheit und Planbarkeit. Deshalb müssen wir die notwendigen Reformen jetzt diskutieren und in die Wege leiten - und nicht erst in 10 oder 20 Jahren.“

Deutschland habe gezeigt, wie man mit dem Thema verantwortungsvoll umgeht. Dort orientiert man sich beim Pensionsantrittsalter künftig stärker an der steigenden Lebenserwartung. Gasser: „Auch Österreich muss sich dieser Realität stellen. Wir beginnen heute später zu arbeiten, wir leben länger - und beziehen damit auch länger Pension. Es muss jedem einleuchten, dass man dann auch länger einzahlen muss, gerade jene, die nur wenige Jahre ins System einbezahlt haben. Deshalb müssen wir ehrlich darüber sprechen, wie unser Pensionssystem finanzierbar, fair und verlässlich wird.“