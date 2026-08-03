Koza/Grüne: „Arbeitslosigkeit bei Menschen über 50 steigt weiter – wann kommt endlich Bonus-Malus-System für ältere Arbeitnehmer:innen?“

Wien (OTS) -

Wieder steigt die Arbeitslosigkeit von Frauen – insbesondere jener über 50 Jahren – auch im Juli an. Die Grünen schlagen einen grundlegenden Kurswechsel in der Arbeitsmarktpolitik vor: „Die Arbeitslosenzahlen bei älteren Arbeitnehmer:innen drohen aufgrund der widersinnigen Regierungspolitik noch weiter anzusteigen“, meint Markus Koza, Arbeits- und Sozialsprecher der Grünen, und weiter: „Die mit dem Doppelbudget 2027/28 beschlossene Verteuerung der Beschäftigung von Arbeitnehmer:innen über 60 Jahren wird Betriebe zusätzlich belasten. Grund dafür ist die Wiedereinführung der Arbeitslosenversicherungs- und FLAF-Beiträge. Gleichzeitig wird die Wiedereingliederungsbeihilfe für ältere Arbeitslose um 100 Millionen Euro gekürzt. Beides schadet der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer:innen.“

Hinzu komme die steuerliche Förderung von Arbeiten neben der Pension, die arbeitende Pensionist:innen gegenüber aktiven Arbeitnehmer:innen zusätzlich günstiger macht. „Eine arbeits- wie verteilungspolitisch völlig widersinnige und ungerechte Maßnahme: Sie kostet zusätzliche 380 Millionen Euro, die für Beschäftigungsmaßnahmen zu Gunsten älterer Arbeitsloser fehlen."

Nach wie vor fehlt ein Bonus-Malus-System. Es soll Betriebe mit überdurchschnittlich vielen älteren Mitarbeiter:innen finanziell begünstigen. Unternehmen mit unterdurchschnittlich wenigen älteren Beschäftigten würden einen entsprechend höheren Beitrag leisten.

„Ein Bonus-Malus-System ist eine wirkungsvolle Maßnahme, um die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer:innen bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter zu fördern. Es ist die logische arbeitgeberseitige Ergänzung zu den bisher gesetzten arbeitnehmer:innenseitigen Maßnahmen – Stichwort Erhöhung des Antrittsalters zur Korridorpension – zur Anhebung des effektiven Pensionsalters“, erläutert Koza und weiter: „Um Menschen länger in Beschäftigung zu halten und Altersarbeitslosigkeit zu verhindern, braucht es auch die entsprechenden alternsgerechten Jobs in ausreichender Anzahl. Mit ‚gut Zureden‘ alleine wird es nicht getan sein. Es braucht ganz konkrete finanzielle Anreizsysteme – eben ein Bonus-Malus-System.“