Wiener Gesundheitsförderung – WiG zieht positive Bilanz im Rahmen des Förderschwerpunkts „Bewegte Nachbarschaft“

Wien (OTS) -

Mit „Bewegte Nachbarschaft“ legte die Wiener Gesundheitsförderung – WiG von Mai 2023 bis April 2026 den Fokus für alle Ideen und Initiativen im Rahmen des Förderangebots „Gesunde Idee“ speziell auf die Themen soziale Teilhabe, aktive Mobilität sowie Ernährung im Zusammenhang mit Gesundheitsförderung. Gefördert wurde dieser Themenschwerpunkt aus Mitteln des Fonds Gesundes Österreich und richtete sich in diesem Rahmen vorwiegend an gemeinnützige Einrichtungen, Organisationen und Vereine, die gesundheitsförderliche Initiativen und Projekte im Grätzel und der Nachbarschaft verwirklichen wollten. Während des gesamten Zeitraumes wurden rund 50 unterschiedliche und gleichzeitig sehr vielfältige „Gesunde Ideen“ in 17 Bezirken zum Themenschwerpunkt umgesetzt und finanziell unterstützt. „Ein interessanter Aspekt dabei ist, dass ein Großteil dieser ‚Gesunden Ideen‘ dem Thema soziale Teilhabe zuordenbar war. Das zeigt uns einerseits, wie wichtig es ist, die Menschen in ihrer Wohnumgebung bzw. im eigenen Grätzel zusammenzubringen – unabhängig von Herkunft und sozialem Hintergrund. Und andererseits, dass wir mit unseren niederschwelligen Aktivitäten und Fördermöglichkeiten am richtigen Punkt ansetzen“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Unter den von unterschiedlichen Initiator*innen umgesetzten „Gesunden Ideen“ fand sich beispielsweise gemeinsames Wandern, Kochen und Essen für Menschen unterschiedlicher Herkunft mit dem Ziel Einsamkeit etwas entgegenzusetzen und neue Freundschaften zu ermöglichen, eine inklusive Choreografie-Werkstatt für Klient*innen der Bewährungshilfe und Menschen mit Behinderungen und in Mariahilf wurde ein zweistündiger geführter Spaziergang zum Thema „Bewusst bewegen“ organisiert. Unterstützend wurden seitens der WiG im Schwerpunktzeitraum vier Ideenworkshops in den Bezirken Meidling, Brigittenau, Hernals und Floridsdorf angeboten. Dabei waren alle interessierten Akteur*innen und Bewohner*innen aus den Bezirken eingeladen, gemeinsam Ideen zu finden und sich zu vernetzen und/oder darüber hinaus um wertvolle Informationen zu den Fördermöglichkeiten der Wiener Gesundheitsförderung – WiG zu erhalten. Die Workshops boten den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, neue Wege zu entdecken, wie sie selbst ins Tun kommen können, um das eigene Grätzel gesund mitzugestalten, die Nachbarschaft zu stärken oder sich aktiv für das Klima, gesunde Ernährung und Bewegung im Grätzel einzusetzen.

Die WiG unterstützt „Gesunde Ideen“ für Grätzel & Bezirk

Wenn es darum geht, eine „Gesunde Idee“ im eigenen Grätzel bzw. Bezirk umzusetzen, braucht es oft Unterstützung auf unterschiedlichen Ebenen, auch finanziell. Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG fördert laufend Aktivitäten, die zu einer gesünderen Lebensweise beitragen und das Wohlbefinden im Wohn- bzw. Lebensumfeld steigern. Die finanzielle Unterstützung für notwendige Sachkosten reicht von maximal 300 Euro für Privatpersonen („Grätzel-Initiative“) bis maximal 3.000 Euro für gemeinnützige Einrichtungen, Organisationen oder Vereine („Kooperations-Initiative“). Die WiG begleitet als Kompetenzstelle für Gesundheitsförderung in Wien alle, die ihre „Gesunde Idee“ einreichen wollen – von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Umsetzung ihrer Nachbarschaftsinitiativen. Informationen zu den Fördermöglichkeiten: wig.or.at/gesundeidee

Über „Bewegte Nachbarschaft“

Mit dem Projekt „Bewegte Nachbarschaft“ förderte die Wiener Gesundheitsförderdung – WiG im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ von 2023 bis 2026 niederschwellige Initiativen zu den Themen soziale Teilhabe, aktive Mobilität und Ernährung im Setting „Nachbarschaft“. Gefördert wurde das Projekt aus Mitteln des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ).