PVÖ fordert Bonus-Malus-System für ältere Beschäftigte: Steigende Altersarbeitslosigkeit trotz Fachkräftemangel ist untragbar

Wien (OTS) -

Die heute veröffentlichten Arbeitsmarktdaten bestätigen einen besorgniserregenden Trend: Seit Monaten steigt die Arbeitslosigkeit älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gleichzeitig besteht ein anhaltender Fachkräftemangel und zahlreiche Engpassberufe. Für den Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) ist klar: Wer längere Erwerbsbiografien fordert, muss endlich dafür sorgen, dass ältere Menschen am Arbeitsmarkt auch faire Chancen erhalten. „Es ist widersinnig, einerseits über fehlende Fachkräfte zu klagen und andererseits erfahrene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viel zu oft vom Arbeitsmarkt auszuschließen. Wer von den Menschen verlangt, länger zu arbeiten, muss auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Deshalb fordern wir ein Bonus-Malus-System, das Betriebe belohnt, die ältere Beschäftigte einstellen und bis zur Pension im Unternehmen halten, und jene stärker in die Verantwortung nimmt, die ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer systematisch benachteiligen“, erklärt PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer. ****

Arbeitsmarkt braucht Erfahrung statt Altersdiskriminierung

Die Arbeitsmarktdaten zeigen seit Monaten, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach einem Arbeitsplatzverlust besonders schwer wieder eine Beschäftigung finden. Gleichzeitig wurde erst gestern erneut darauf hingewiesen, dass in Österreich weiterhin zahlreiche Fachkräfte fehlen und derzeit 51 Berufe als Engpassberufe gelten. „Es ist ein Widerspruch, über Fachkräftemangel zu klagen und gleichzeitig tausende erfahrene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viel zu früh aus dem Erwerbsleben zu drängen. Gerade ältere Beschäftigte verfügen über wertvolle Erfahrung und Qualifikation, die unsere Wirtschaft dringend braucht“, so Gerstorfer.

Frauen dürfen nicht die Verliererinnen der Pensionsreform werden

Besonders problematisch sei die Situation älterer Frauen. Die schrittweise Anhebung des Frauenpensionsalters müsse von wirksamen Maßnahmen am Arbeitsmarkt begleitet werden. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass viele Frauen nicht länger in Beschäftigung bleiben, sondern länger arbeitslos sind. „Wer das Pensionsalter anhebt, muss gleichzeitig dafür sorgen, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch tatsächlich Arbeit finden und behalten können. Alles andere führt zu sozialer Unsicherheit und verlagert die Probleme lediglich vom Pensionssystem in die Arbeitslosenversicherung.“

Bonus-Malus-System schafft faire Anreize

Der Pensionistenverband Österreichs fordert daher die rasche Einführung eines Bonus-Malus-Systems für ältere Beschäftigte.

Das Modell des PVÖ beruht auf einem einfachen Grundsatz: Unternehmen, die ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen und bis zum gesetzlichen Pensionsalter beziehungsweise darüber hinaus im Betrieb halten, sollen finanziell belohnt werden. Unternehmen hingegen, deren Anteil älterer Beschäftigter deutlich unter einer branchenspezifischen Zielquote liegt, sollen einen höheren Dienstgeberbeitrag zur Pensionsversicherung leisten.

Der PVÖ schlägt dazu branchenspezifische Zielquoten vor, die den unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Wirtschaftszweige Rechnung tragen. Gleichzeitig soll es Ausnahmen für körperlich besonders belastende Berufe sowie für Kleinbetriebe mit weniger als 20 Beschäftigten und Start-ups geben. Die Einnahmen aus dem Malus sollen zweckgebunden in die nachhaltige Stärkung des Pensionssystems fließen.

„Unser Bonus-Malus-System ist kein Strafsystem, sondern ein Anreizsystem. Es belohnt Unternehmen, die Verantwortung übernehmen, und sorgt dafür, dass jene Betriebe, die ältere Beschäftigte systematisch benachteiligen, einen fairen Beitrag zu den daraus entstehenden gesellschaftlichen Kosten leisten.“

Unternehmen in die Verantwortung nehmen statt Pensionsalter erhöhen

Für den PVÖ ist klar: Die Antwort auf die Herausforderungen des Arbeitsmarktes liegt nicht in einer weiteren Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters, sondern in besseren Beschäftigungschancen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. „Wer ernsthaft will, dass Menschen länger arbeiten, muss endlich die Voraussetzungen dafür schaffen. Nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind das Problem, sondern ein Arbeitsmarkt, der Erfahrung noch immer zu wenig wertschätzt. Unser Bonus-Malus-System setzt genau dort an, wo Personalentscheidungen getroffen werden – in den Unternehmen. Es schafft Anreize, ältere Beschäftigte im Erwerbsleben zu halten, stärkt den Arbeitsmarkt und trägt gleichzeitig zur langfristigen Sicherung unseres Pensionssystems bei“, so Gerstorfer abschließend.