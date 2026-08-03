  • 03.08.2026, 10:03:32
  • /
  • OTS0041

FPÖ – Schnedlitz: „Ceuta zerreißt ÖVP-Brunners Märchen vom sicheren EU-Migrationspakt!“

ÖVP forderte das Ende der Binnengrenzkontrollen – Grenzstürme dürfen nicht zur Verteilung in Europa führen

Wien (OTS) - 

Als „vernichtenden Realitätscheck für den EU-Migrationspakt und die Grenz-Fantasien des ÖVP-Kommissars Magnus Brunner“ bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz die jüngsten Ereignisse in der spanischen Exklave Ceuta. Nach Angaben örtlicher Behörden gelangten binnen weniger Tage rund 60.000 Migranten aus Marokko in das EU-Gebiet.

Realitätsfremde ÖVP ist das wahre Sicherheitsrisiko

„Die Vorgänge in Ceuta zeigen in aller Brutalität: Ein Pakt, der Menschen nach dem Grenzdurchbruch registriert, verwaltet und verteilt, ist kein Grenzschutz. Zäune, Kontrollen und konsequente Zurückweisungen lassen sich nicht durch Brüsseler Formulare ersetzen. Wer das trotzdem behauptet, betreibt gefährliche Realitätsverweigerung auf dem Rücken der europäischen Bevölkerung“, so Schnedlitz, der dadurch aufzeigt, wie realitätsfern die ÖVP unterwegs ist.

Besonders entlarvend sei Brunners Forderung vom 16. Juli gewesen. Dieser meinte damals: „Es ist nun an der Zeit, die Kontrollen an den Binnengrenzen abzuschaffen.“ Gleichzeitig habe der EU-Kommissar erklärt, die Außengrenzen seien durch den Migrationspakt besser geschützt. „Nur zwei Wochen später gingen die Bilder aus Ceuta um die Welt. Das ist das wahre Bild der ÖVP: In Österreich spielt sie den Grenzschützer, in Brüssel will ihr Kommissar nationale Schutzbarrieren abbauen und verkauft einen Verwaltungs- und Verteilungspakt als Sicherheitsgarantie. In Wahrheit ist die Blauäugigkeit der ÖVP ein Sicherheitsrisiko“, erklärte Schnedlitz.

Der EU-Pakt sehe für Staaten unter Migrationsdruck Solidaritätsmaßnahmen vor, darunter Umsiedlungen, finanzielle Beiträge und alternative Unterstützungsleistungen. Für Krisenfälle könnten zusätzliche Solidaritätsmechanismen aktiviert werden. „Damit wird das Grundproblem nicht gelöst, sondern europäisiert: Die Außengrenze bricht, und danach sollen andere Staaten Menschen, Kosten oder organisatorische Lasten übernehmen. Die österreichischen Familien, Gemeinden, Schulen, Sicherheitskräfte und Sozialsysteme dürfen nicht erneut die Rechnung für das Versagen fremder Grenzen und Brüsseler Fehlentscheidungen bezahlen“, betonte Schnedlitz.

„Österreich muss seine Binnengrenzkontrollen behalten, jede verpflichtende Verteilung ablehnen und für echte Außengrenzsicherung eintreten: konsequente Zurückweisungen, Asylverfahren außerhalb Europas und Rückführungszentren in sicheren Drittstaaten. Es braucht die ‚Festung Österreich‘ statt Brunners Kontrollabbau. Unsere Sicherheit ist nicht verhandelbar!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright