  • 03.08.2026, 09:01:32
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  • OTS0026

IN MEMORIAM BERNADETTE FEUERSTEIN

Sonderprogramm auf OKTO am 4. August 2026 ab 20:40 Uhr

Bernadette Feuerstein zu Gast bei Ivana Veznikova im Perspektivenwechsel
WIEN BREITENSEE (OTS) - 

Das Community TV bedankt sich bei der am 28. Juli 2026 verstorbenen Kämpferin für Inklusion und wiederholt im Rahmen eines Themenabends folgende Sendungen: Am Dienstag, den 4. August 2026 um 20:40 Uhr wird in der Sendereihe ZITRONENWASSER die FAM. FEUERSTEIN vorgestellt. Um 20:55 Uhr ist die Aktivistin im PERSPEKTIVENWECHSEL mit Ivana Veznikova im Gespräch. Um 21:25 ist Bernadette Feuerstein in der Sendereihe STANDARD TIME in einer Aufzeichnung aus der Alten Schmiede zu sehen.

Die Sendung FAM. FEUERSTEIN aus der Sendereihe ZITRONENWASSER sollte man nicht nur aufgrund seines genialen Titels sehen. Der leider ebenfalls bereits verstorbene Martin Habacher stellt darin Mama, Papa und Tochter Feuerstein vor. Wie oft bei Bernadette Feuerstein wird das Private dabei sehr politisch, denn sie erzählt über ihren Kampf, Mutter zu werden. Zu weiteren Informationen und zur Sendung in der OKTOTHEK geht es hier: https://www.okto.tv/de/sendereihe/zitronenwasser/video/11306/fam-feuerstein (Erstausstrahlung: 20.03.2013, Länge: 13:01).

In PERSPEKTIVENWECHSEL mit dem Titel SELBSTBESTIMMTES LEBEN – DAMALS & HEUTE MIT BERNADETTE FEUERSTEIN blickt die Aktivistin und Initiatorin vieler Projekte auf ihr Engagement zurück, das bereits in den 1980er-Jahren begonnen hat und erklärt, was sich bereits zum Positiven geändert hat und wo es noch Handlungsbedarf gibt. Zu weiteren Informationen und zur Sendung in der OKTOTHEK geht es hier: https://www.okto.tv/de/sendereihe/pswx/video/6765bebc2129d/selbstbestimmt-leben-damals-heute-mit-bernadette-feuerstein (Erstausstrahlung: 24.12,2024, Länge: 29:04).

Das internationale Sendeformat STANDARD TIME mit dem Titel DISABILTY wurde in der Alten Schmiede in Wien aufgezeichnet. Bei der Sendung in englischer Sprache ist Bernadette Feuerstein gemeinsam mit dem Schauspieler, Therapeuten und Cartoonisten Walter Mathes und der Inklusions-Aktivistin Maria Dinold bei Host Réka Kinga Papp zu Gast. Im Gespräch erklärt sie, dass alle Errungenschaften der Inklusion erkämpft werden mussten. Zu weiteren Informationen und zur Sendung in der OKTOTHEK geht es hier: https://www.okto.tv/de/sendereihe/standardtime/video/65c3a0c9ae259/disability (Erstaustrahlung: 08.02.2024, Länge: 34:08).

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