Mehr als doppelt so viele Paketboxen als noch vor einem Jahr: Postdiensteanbieter bauen Angebot aus

Wien (OTS) -

Rund 451,4 Millionen Pakete wurden 2025 in Österreich transportiert, das sind um 5,0 Prozent mehr als im Jahr 2024. Davon wurden 415,6 Millionen Pakete im Inland zugestellt, 35,8 Millionen gingen ins Ausland. „Die österreichischen Postdiensteanbieter reagieren auf die weiterhin steigenden Sendungsmengen und bauen das Netz der Abholstationen stetig aus. Ende des Jahres 2025 gab es rund 6.860 Paketboxen, das sind mehr als doppelt so viele wie noch ein Jahr zuvor“, nennt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, weitere Zahlen aus dem RTR Post Monitor. „Diese Entwicklung verdeutlicht aber auch, dass dieses Versorgungsangebot von den Konsument:innen bereits gut angenommen wird. Das ist auch bei Überlegungen zu einem neuen Postmarktgesetz und in der angekündigten EU Verordnung mitzubedenken,“ ergänzt Steinmaurer

Im Jahresvergleich gehen die Sendungsmengen bei Briefen erneut zurück. 2025 wurden rund 465,0 Millionen Briefe versendet, das sind um 8,5 Prozent weniger als 2024. Die Gründe für den seit Jahren anhaltenden Rückgang bei den Sendungsmengen sind der Rückgang der Werbesendungen, die Substitution von Briefen durch E-Mails oder Chatnachrichten und die Ausweitung von E-Government-Anwendungen.

Neu im vorliegenden Bericht sind Daten zu Beschwerden, die Kundinnen und Kunden bei Postdiensteanbietern direkt einbringen. Von insgesamt 440.000 im Jahr 2025 registrierten Beschwerden betreffen knapp 55 Prozent die Kategorie Paket und 20 Prozent die Kategorie Brief. Auch hier spiegelt sich die abnehmende Bedeutung des Briefes im Postwesen wider.

„Auch ökologische Aspekte und Nachhaltigkeit sind ein immer wichtiger werdendes Thema bei den österreichischen Postdiensteanbietern. Deshalb erheben und veröffentlichen wir seit dem 4. Quartal 2025 auch Daten zur Nachhaltigkeit bei der Beförderung von Postsendungen“, informiert Steinmaurer abschließend.

Der RTR Post Monitor erscheint vier Mal pro Jahr und enthält Daten zum österreichischen Postmarkt. Er ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/post-monitor-2025 abrufbar.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.