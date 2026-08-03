  • 03.08.2026, 07:19:02
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Kogler/Grüne zum Tod von Monika Helfer: Österreich verliert eine große Schriftstellerin

Wien (OTS) - 

„Monika Helfer hat mit ihrer klaren, präzisen Sprache und ihrem feinen Blick auf Menschen und ihre Geschichten die österreichische Literatur geprägt. Ihre Werke haben gezeigt, wie kraftvoll Literatur sein kann. Mit ihrem Tod verliert Österreich eine große Schriftstellerin“, reagiert Werner Kogler, stellvertretender Klubobmann und Kultursprecher der Grünen, betroffen auf den Tod der Schriftstellerin Monika Helfer.

„Mein Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden sowie allen, die ihr verbunden waren. Ihr literarisches Werk wird bleiben“, betont Kogler.

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