FPÖ – Hafenecker: „ÖVP-Kanzler Stocker braucht nur morgen zurückzutreten, dann übernimmt die FPÖ sofort Regierungsverantwortung!“

Wien (OTS) -

„Stocker und seine Verlierer-Ampel brauchen nur morgen zurücktreten, für Neuwahlen sorgen und dann übernimmt die FPÖ mit einem Volkskanzler Herbert Kickl sofort Regierungsverantwortung und sorgt für eine gute Zukunft für die Österreicher“, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA zu aktuellen Aussagen von ÖVP-Bundeskanzler Stocker, der meinte, Verantwortung zu übernehmen bedeute, faule Kompromisse seiner Verlierer-Ampel einfach durchzuwinken: „Verantwortung zu übernehmen bedeutet auch, Nein zu Entscheidungen zu sagen, die schlecht für unsere Heimat und die Bevölkerung sind. Solche schlechten Entscheidungen trifft diese Verlierer-Ampel aber am laufenden Band.“

So habe die Regierung mit den Grünen ein „Billigstromgesetz“ beschlossen, das den Strom nicht billiger mache, sondern teurer, oder eine „Spritpreisbremse“, die ein einziges „Bremsversagen“ sei und die Menschen bei den hohen Treibstoffpreisen nicht entlaste. „Die Grünen werden es mit sich selbst ausmachen müssen, warum sie dieser schlechtesten Regierung aller Zeiten stets die Mauer machen und um welchen Preis sie sich politisch ‚kaufen‘ lassen. Wir Freiheitliche leben jedenfalls tagtäglich Verantwortung für Österreich und stehen für einen rot-weiß-roten Systemwechsel mit einem Volkskanzler Herbert Kickl“, so Hafenecker.