FPÖ – Kickl: „Katastrophenjahr 2015 darf sich nicht wiederholen – Asylstopp und Grenzschutz jetzt!“

Wien (OTS) -

Angesichts des jüngsten Sturms von zehntausenden illegalen Einwanderern auf die spanische EU-Außengrenze in Ceuta forderte heute FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl ÖVP-Bundeskanzler Stocker und die Bundesregierung dazu auf, sofort einen Asylstopp zu verhängen und die Bevölkerung mit einer „Festung Österreich“ zu schützen: „Die spanische EU-Außengrenze wird von illegalen Einwanderern überrannt. Es herrschen Chaos und Kontrollverlust, die an das Katastrophenjahr 2015 erinnern. 2015 darf sich aber keinesfalls wiederholen! Die Bundesregierung muss jetzt sofort handeln und darf nicht abwarten, bis die neuen Völkerwanderer an unserer österreichischen Grenze stehen. Der Zeitpunkt für einen völligen Asylstopp und echten Grenzschutz ist jetzt!“

Für den FPÖ-Bundesparteiobmann sei es die oberste Pflicht der Regierung, vorausschauend zu agieren, anstatt die fatalen Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. „Im Katastrophenjahr 2015 haben verantwortungslose Systempolitiker mit der naiven Parole ‚Wir schaffen das‘ die illegale Masseneinwanderung über Österreich rollen lassen. Die verheerenden Folgen spüren die Menschen bis heute jeden Tag. Seit damals sind rund 450.000 illegale Einwanderer unter dem Asyl-Deckmantel in unser Land geströmt. Die Bilanz dieses Versagens ist eine Kriminalitätsexplosion mit Massenvergewaltigungen und Messerangriffen, eine allgegenwärtige islamistische Terrorgefahr und die völlige Überlastung unseres Sozialsystems, das eigentlich für unsere Bürger geschaffen wurde, wenn sie in Not geraten.“

Wer jetzt nicht handle, mache sich mitschuldig an der weiteren Zerstörung von Sicherheit, Wohlstand und Identität in Österreich. „Von der EU wird seit Jahr und Tag der Schutz der Außengrenze versprochen, aber nie eingehalten. Der Massenansturm in Spanien ist der endgültige Beweis dafür. Wer daher jetzt nicht selbst im Sinne und zum Schutz der eigenen Bevölkerung handelt, ist verantwortungslos. Während die Einheitsparteien aus dem Jahr 2015 nichts gelernt haben, waren wir Freiheitliche damals schon die einzige politische Kraft, die vor der illegalen Masseneinwanderung und ihren dramatischen Folgen gewarnt hat. Ein freiheitlicher Volkskanzler, wie ich einer sein will, hätte daher die ‚Festung Österreich‘ längst umgesetzt und die Menschen könnten sich jetzt sicher fühlen.“

Abschließend richtete Kickl einen klaren Appell an die Regierung: „Kanzler Stocker und seine Minister müssen ihre realitätsferne ‚Willkommenskultur‘ sofort beenden. Es ist ihre Pflicht, die Grenzen zu sichern und Schaden vom eigenen Volk abzuwenden. Jeder Tag des Zögerns ist ein Verrat an den Interessen der österreichischen Bevölkerung, ihrer Sicherheit und ihrer Zukunft!“