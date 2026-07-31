  • 31.07.2026, 14:44:02
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ASKÖ unterstützt Meinung des ÖFB und der UEFA

Wien (OTS) - 

Die ASKÖ, einer der drei großen Sport-Dachverbände in Österreich mit fast 900 Fußball-Mitgliedsvereinen und insgesamt 4.400 Sportvereinen aus über 200 Sportarten, begrüßt die Meinungsbildung des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) und der UEFA außerordentlich, sich gegen die Gigantismus-Pläne des Fußball-Weltverbandes FIFA und insbesonders deren Präsidenten Infantino zu stellen.

ASKÖ Präsident Hermann Krist betont: “Der Fußball muss weiter in seiner weltweiten Breite für die Menschen und die Sportler:innen auf jeder Ebene da sein und darf nicht den überbordenden Kommerzplänen zugunsten einzelner Investoren, Profiteure und auch nur des Spitzensports folgen. Man muss sich fragen, wer denn die avisierten Gelder bekommen soll. Und da ist der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, dass es kaum um den weltweit vielfältig angelegten Amateur- und Hobbysport geht, sondern um eine möglichst maximale Abschöpfung jeglichen Finanzvolumens für einzelne Personen und Strukturen. Mir geht es neben den vielen Ebenen des Fußballs auch darum, auf alle anderen Sportarten hinzuweisen, die nicht unter die Räder kommen dürfen, weil alles den Interessen und dem Profit von Wenigen untergeordnet wird. Daher ist sehr zu begrüßen, dass der ÖFB, die UEFA und offenbar auch andere Kontinentalverbände des Fußballs die Vernunft walten lassen und den Sport – und nicht den Kommerz – in den Vordergrund stellen."

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