  • 31.07.2026, 11:50:32
  • /
  • OTS0053

Schwarz/Grüne: Wenn die Bundesregierung die Inflation dauerhaft senken will, sollte sie die Klimakrise bekämpfen

Energiepreise zeigen: Fossile Abhängigkeit macht Österreich weiter anfällig für Teuerung

Wien (OTS) - 

„Dass die Inflation im Juli zurückgeht, ist eine gute Nachricht für die Menschen. Gleichzeitig zeigen die aktuellen Zahlen, dass die eigentliche Herausforderung weiter besteht: Energie bleibt ein wesentlicher Inflationstreiber. Solange Österreich von Öl und Gas abhängig ist, werden internationale Krisen und die Folgen der Klimakrise immer wieder auf die Preise durchschlagen. Diese 'climate induced inflation' ist längst Realität. Wenn die Regierung die Inflation dauerhaft senken will, muss sie die Klimakrise bekämpfen und Österreich rasch aus der Abhängigkeit von fossilen Energien führen“, sagt Jakob Schwarz, Budgetsprecher der Grünen.

„Die wirksamste Inflationsbremse ist eine konsequente Klima- und Energiepolitik. Jeder Euro, der in erneuerbare Energien, Energieeffizienz und den Ausstieg aus Öl und Gas investiert wird, macht Österreich krisenfester und schützt die Menschen vor den nächsten Preisschocks. Stattdessen hat die Bundesregierung Klimaschutzmaßnahmen gekürzt, den Umstieg auf klimafreundliche Technologien erschwert und neue klimaschädliche Subventionen geschaffen. Das ist nicht nur klimapolitisch falsch, sondern verschärft auch das Risiko neuer Teuerungswellen. Wer fossile Abhängigkeiten verlängert, verlängert auch die Inflation“, warnt Schwarz.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright