Voglauer/Grüne: Landwirtschaftskammer spricht von „noch nie dagewesener“ Trockenheit – Wann handelt Totschnig endlich?

Wien (OTS) -

Mit ungewöhnlich deutlichen Worten hat Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger heute im Ö1-Morgenjournal vor den dramatischen Folgen der anhaltenden Trockenheit gewarnt. Er sprach von einem „noch nie dagewesenen Ausmaß“ der Dürre, berichtete von vertrockneten Feldern, massiven Ernteausfällen und existenzgefährdenden Situationen für viele Betriebe. Gleichzeitig machte er klar: Die Landwirtschaft werde die Klimakrise nicht alleine bewältigen können.

„Wenn sogar der Präsident der Landwirtschaftskammer von einer 'noch nie dagewesenen' Trockenheit spricht und klar sagt, dass die Landwirtschaft die Klimakrise nicht alleine bewältigen kann, dann muss das endlich auch bei Landwirtschafts- und nicht zuletzt Klimaminister Norbert Totschnig ankommen. Die Klimakrise vernichtet unsere Ernten, bringt immer mehr bäuerliche Betriebe an ihre Grenzen und bedroht unsere Versorgung mit heimischen Lebensmitteln. Wegschauen ist keine Option mehr Minister Totschnig“, appelliert die Landwirtschaftssprecherin der Grünen, Olga Voglauer, an den Landwirtschaftsminister.

Für Voglauer zeigen die Aussagen des Landwirtschaftskammer-Präsidenten deutlich, dass die Klimakrise längst keine abstrakte Zukunftsfrage mehr sei. „Jede vertrocknete Ernte macht erschreckend deutlich, was auf dem Spiel steht. Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen keine Sonntagsreden über Klimaschutz, sondern konkrete Unterstützung, um ihre Betriebe widerstandsfähig gegen Dürre und Extremwetter zu machen. Wenn Minister Totschnig weiter beim Klimaschutz bremst, gefährdet er die Existenz unserer Landwirtschaft und Umwelt und nicht zuletzt die Lebensmittelversorgung der Menschen in Österreich“, betont Voglauer.

Die Grünen fordern deshalb ein umfassendes Maßnahmenpaket für eine klimaresiliente Landwirtschaft. Dazu gehören verstärkte Investitionen in den Wasserrückhalt unserer Böden, Weiterentwicklung des ÖPUL mit Schwerpunkt auf Bodenschutz und Humusaufbau, mehr Unterstützung für die biologische Landwirtschaft sowie ein entschlossener Ausbau der Klimaschutzmaßnahmen im ländlichen Raum.

„Immer mehr Warnungen kommen aus der Landwirtschaft. Wer jetzt noch zögert, handelt fahrlässig gegenüber unseren Bäuerinnen und Bauern. Minister Totschnig trägt Verantwortung – und dieser Verantwortung muss er endlich gerecht werden. Die Menschen in Österreich brauchen jetzt einen Landwirtschafts- und Klimaminister, der die Klimakrise nicht kleinredet, sondern endlich entschlossen gegen ihre Folgen handelt. Totschnig läuft die Zeit davon“, so Voglauer.