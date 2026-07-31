Trotz leichter Inflationsbremse: ÖGB warnt vor neuer Belastungswelle

Wien. (OTS) -

Die Inflation in Österreich geht laut Schnellschätzung der Statistik Austria für Juli leicht zurück. Dämpfende Maßnahmen wie Senkung der Mehrwertsteuer wirken, gleichzeitig bleibt der Preisdruck hoch. „Vor allem Sprit, Heizöl und Dienstleistungen treiben die Preise weiter nach oben“, sagt Angela Pfister, Leiterin des Volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB.

Besonders kritisch sieht der ÖGB die Entwicklung bei den Treibstoffpreisen: „In kurzer Zeit sind die Preise drastisch gestiegen - das belastet Pendlerinnen und Pendler sowie alle, die beruflich auf das Auto angewiesen sind und Familien massiv“, so Pfister. Für viele Arbeitnehmer:innen ist ein Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel keine realistische Option, weshalb gezielte Entlastung nötig sei.

Spritpreisbremse ohne Margenregelung

Kritik übt der ÖGB erneut an der Verlängerung der Spritpreisbremse ohne Margenregelung: „Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein wirksames Instrument zur Begrenzung von Margen abgeschwächt wurde und jetzt gar nicht mehr eingesetzt wird, während die Preise für Sprit massiv gestiegen sind. Jetzt braucht es eine klare Nachschärfung statt halber Lösungen“, betont Pfister.

Zudem fordert der ÖGB mehr Transparenz bei der Preisbildung sowie die rasche Veröffentlichung der angekündigten Untersuchung zu den Treibstoffpreisen. „Die Bevölkerung hat ein Recht darauf zu wissen, warum Tanken so teuer ist und wer von den Preissteigerungen profitiert“, so Pfister.

Forderungen des ÖGB

Wirksame Margenregelung zur Begrenzung der Spritpreise und Heizöl

Mehr Transparenz und strengere Regulierung bei Preisnotierungen

Rasche Entlastung für Arbeitnehmer:innen und Veröffentlichung der Untersuchung zu Treibstoffpreisen

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