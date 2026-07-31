AVISO: Pressekonferenz zu Elternberatung mit Bundesministerin Claudia Bauer

Wien (OTS) -

Am Montag, den 3. August 2026, um 9.30 Uhr lädt Bundesministerin Claudia Bauer gemeinsam mit ÖIF-Forschungskoordinator Dr. Olaf Kapella und Nicole Meissner, Geschäftsführerin St. Elisabeth-Stiftung zu einer Studienpräsentation zum Thema Elternberatung in die Familienberatungsstelle der St. Elisabeth-Stiftung der Erzdiözese Wien.



Termin für Medien:



9.30 Uhr

PRESSEKONFERENZ



Ort: St. Elisabeth-Stiftung, Kohlgasse 27-29 (gegenüber 24), 1050 Wien (Einlass ab 9.00 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME



Bitte weisen Sie bei der Ankunft Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).