- 31.07.2026, 09:05:33
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AVISO: Pressekonferenz zu Elternberatung mit Bundesministerin Claudia Bauer
Am Montag, den 3. August 2026, um 9.30 Uhr lädt Bundesministerin Claudia Bauer gemeinsam mit ÖIF-Forschungskoordinator Dr. Olaf Kapella und Nicole Meissner, Geschäftsführerin St. Elisabeth-Stiftung zu einer Studienpräsentation zum Thema Elternberatung in die Familienberatungsstelle der St. Elisabeth-Stiftung der Erzdiözese Wien.
Termin für Medien:
9.30 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: St. Elisabeth-Stiftung, Kohlgasse 27-29 (gegenüber 24), 1050 Wien (Einlass ab 9.00 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie bei der Ankunft Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Tel: +43 1 53 115 - 202247
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