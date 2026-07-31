Aviso: Anhaltender Protest gegen Abtreibung an Klinik Innsbruck - erneute Kundgebung vor Landhaus

Innsbruck/Linz (OTS) -

Am Samstag, den 1. August 2026, veranstaltet der Lebensschutzverein Jugend für das Leben Österreich um 13:00 Uhr erneut eine Kundgebung am Landhausplatz gegen die im Mai eingeführte Abtreibung nach der Fristenregelung an den Tirol Kliniken Innsbruck.

Der Verein macht weiterhin auf seine Anliegen in der Causa Abtreibung in Tirol aufmerksam: Ein Kind ist keine Krankheit, Abtreibung keine Gesundheitsleistung, sondern bei jeder stirbt ein Kind und wird das Recht und die Würde einer Frau angegriffen. Abtreibung in eine öffentliche Gesundheitseinrichtung einzugliedern verharmlost zudem das Geschehen, gefährdet die Gewissensfreiheit aller Beteiligten und missbraucht Steuergeld zur Mitfinanzierung einer Straftat. Jugend für das Leben fordert weiterhin einen Kurswechsel der ÖVP-SPÖ-Landesregierung zugunsten einer familienfreundlichen Politik mit vermehrter Förderung von Familien und Frauen in Konfliktschwangerschaften sowie sachgemäße, ehrliche Beratung und Aufklärung, die nicht beschönigt und verharmlost.

Für Fragen stehen Vereinsvertreter zur Verfügung.