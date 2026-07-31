  • 31.07.2026, 08:58:02
  • /
  • OTS0015

Aviso: Anhaltender Protest gegen Abtreibung an Klinik Innsbruck - erneute Kundgebung vor Landhaus

Innsbruck/Linz (OTS) - 

Am Samstag, den 1. August 2026, veranstaltet der Lebensschutzverein Jugend für das Leben Österreich um 13:00 Uhr erneut eine Kundgebung am Landhausplatz gegen die im Mai eingeführte Abtreibung nach der Fristenregelung an den Tirol Kliniken Innsbruck.

Der Verein macht weiterhin auf seine Anliegen in der Causa Abtreibung in Tirol aufmerksam: Ein Kind ist keine Krankheit, Abtreibung keine Gesundheitsleistung, sondern bei jeder stirbt ein Kind und wird das Recht und die Würde einer Frau angegriffen. Abtreibung in eine öffentliche Gesundheitseinrichtung einzugliedern verharmlost zudem das Geschehen, gefährdet die Gewissensfreiheit aller Beteiligten und missbraucht Steuergeld zur Mitfinanzierung einer Straftat. Jugend für das Leben fordert weiterhin einen Kurswechsel der ÖVP-SPÖ-Landesregierung zugunsten einer familienfreundlichen Politik mit vermehrter Förderung von Familien und Frauen in Konfliktschwangerschaften sowie sachgemäße, ehrliche Beratung und Aufklärung, die nicht beschönigt und verharmlost.

Für Fragen stehen Vereinsvertreter zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt

JfdL
Telefon: +43 664 3420804
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.jugendfuerdasleben.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | JFL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Jugend für das Leben

Rückfragen & Kontakt

JfdL
Telefon: +43 664 3420804
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.jugendfuerdasleben.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright