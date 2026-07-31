  • 31.07.2026, 08:47:34
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  • OTS0011

Erneut blindes Katzenbaby gefunden!

Wieder nur wenige Kilometer vom Tierschutzhof Pfotenhilfe entfernt

Blinder Kater Julius am Tierschutzhof PFOTENHILFE
Lochen/See (OTS) - 

Nur ein paar Tage nach dem ersten auf der Straße unweit des Tierschutzhofs Pfotenhilfe (OÖ) herumirrenden blinden Katzenbabys "Kitty" (pfotenhilfe.org/blinde-kranke-babykatze-sass-auf-strasse/) hat eine Autolenkerin nun ein zweites blindes Babykätzchen an fast genau der gleichen Stelle gefunden und zur Pfotenhilfe gebracht.

"Auch dieser arme Bub, die Finderin hat ihn Julius genannt, ist nach nur wenigen Lebenswochen bereits völlig erblindet, weil durch unbehandelte Infektionen die Augen so stark geschädigt wurden, dass sie sich vollkommen zurückgebildet haben", stellt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler entsetzt fest. "Wir hoffen, dass nicht noch weitere kranke Kätzchen herumirren und dieses massive Tierleid sich fortsetzt. Aber wenn die Babys so schwer krank sind, wie geht es dann den Müttern? Diese müssen unter dem gefürchteten hochinfektiösen, schweren Katzenschnupfen leiden und so eine Infektion wird erfahrungsgemäß auf die Kinder übertragen!"

Die Pfotenhilfe hat mittlerweile Anzeige erstattet, da es sich hier um einen Fall von sogar mehrfacher Tierquälerei durch Vernachlässigung handeln dürfte. "Man kann Tiere aktiv aber auch passiv quälen, indem man die Pflichten eines Tierhalters durch Unterlassung von Pflege und medizinischer Behandlung verletzt. Auch in diesem Fall drohen den Tätern gemäß Tierschutzgesetz bis zu 15.000,- Euro Strafe und nach dem Strafgesetzbuch bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe", so Stadler abschließend.

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Verein PFOTENHILFE
Jürgen Stadler
Telefon: +436648485550
E-Mail: [email protected]

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