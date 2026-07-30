WKNÖ-Ecker: Rücktritt von Walter Ruck ist richtiger Schritt – Reformkurs konsequent fortsetzen

St. Pölten (OTS) -

„Walter Ruck hat mit seinem Rücktritt den richtigen Schritt gesetzt und Verantwortung übernommen. Der gemeinsam von uns allen eingeleitete Reformprozess muss nun konsequent fortgesetzt werden. Mit Margarete Kriz-Zwittkovits an der Spitze der Wirtschaftskammer Wien besteht dafür eine gute Voraussetzung. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten erwarten sich die Betriebe eine starke Interessenvertretung. Umso wichtiger ist es, dass wir geschlossen an den notwendigen Reformen arbeiten und den Fokus wieder ganz auf die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer richten“, erklärt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich.