FPÖ – Schnedlitz: „Spritpreis-Almosen ist blanker Hohn für Pendler und Familien!“

Wien (OTS) -

Als „blanken Hohn“ und „unterlassene Hilfeleistung an hunderttausenden Pendlern und Familien“ kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die von der Verlierer-Ampel angekündigte Verlängerung ihrer sogenannten „Spritpreisbremse“, die ein einziges „Bremsversagen“ sei. Bei aktuellen Preisen von über zwei Euro für einen Liter Diesel und rund 1,90 Euro für Benzin sei die Reduktion der Mineralölsteuer um mickrige 1,9 Cent pro Liter eine reine Alibi-Aktion, die die dramatische Lage der Menschen völlig ignoriere.

„Wochenlang hat diese Regierung tatenlos zugesehen, wie die Spritpreise wieder durch die Decke gehen und die Menschen an der Zapfsäule verzweifeln. Und was ist ihre glorreiche Antwort? Eine Alibi-Aktion von lächerlichen 1,9 Cent! Das ist nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist eine vorsätzliche Missachtung der Sorgen unserer Pendler, Familien und Betriebe. Diese Verlierer-Ampel hat jeden Kontakt zur Lebensrealität der Österreicher verloren“, so Schnedlitz. Für den freiheitlichen Generalsekretär sei dieses Vorgehen symptomatisch für das Totalversagen der Regierung.

Die Systemparteien würden die Autofahrer zuerst mit einer extremen Steuerlast auspressen und sie dann mit ein paar Cent abspeisen. „Die Regierung agiert hier wie ein Brandstifter, der zum Löschen mit einer Wasserpistole anrückt. Zuerst treiben sie mit ihrer verfehlten Sanktions- und Klimapolitik die Energiepreise in die Höhe und melken die Autofahrer bis zum letzten Cent. Dann werfen sie dem Volk ein paar Münzen als Almosen hin und feiern sich dafür. Das ist keine Hilfe, das ist unterlassene Hilfeleistung und an Zynismus nicht zu überbieten. Man lässt die Menschen eiskalt und bewusst im Stich!“, erklärte Schnedlitz.

Abschließend forderte der FPÖ-Generalsekretär eine sofortige und wirksame Entlastung anstatt wertloser Showpolitik: „Wir Freiheitliche haben längst ein Modell präsentiert, das echte Entlastung bei den Treibstoffpreisen bringt. Halbierung der Mineralölsteuer und Abschaffung der CO2-Steuer sind die Schrauben, an denen man drehen muss, damit der Preiswahnsinn bei Diesel und Benzin beendet wird. Alles andere ist Augenauswischerei! Ein freiheitlicher Volkskanzler Herbert Kickl hätte schon längst gewusst, was zu tun ist, die Verlierer-Ampel weiß es aber immer noch nicht.“