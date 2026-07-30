Lange Nacht der Volksbildung: Wien wird zur Bühne für Bildung

Wien (OTS) -

Eine neue Sprache ausprobieren, einen Roboter programmieren, bei einer Silent Disco tanzen, Theater erleben oder erste Schritte im Urban Sketching wagen: Bei der Langen Nacht der Volksbildung öffnen die Wiener Volkshochschulen am 10. September 2026 wieder ihre Türen und laden von 16:00 bis 22:00 Uhr zu einer Entdeckungsreise durch die Welt der Bildung ein. An rund 20 Standorten stehen etwa 160 kostenlose Angebote auf dem Programm – von Workshops und Kursen zum Kennenlernen über Konzerte, Ausstellungen und Theater bis hin zu Beratungsangeboten. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Die Lange Nacht der Volksbildung bietet allen Interessierten die Möglichkeit, die Wiener Volkshochschulen abseits des klassischen Kursbetriebs kennenzulernen. Besucher*innen können neue Interessen entdecken, mit Kursleiter*innen ins Gespräch kommen, Angebote testen und sich für das Herbstsemester inspirieren lassen. Gleichzeitig lädt die Lange Nacht dazu ein, Menschen mit ähnlichen Interessen kennenzulernen und Weiterbildung als gemeinschaftliches Erlebnis zu erfahren.

2026 fällt die Lange Nacht der Volksbildung mit mehreren Jubiläen zusammen: Während die VHS Landstraße und die VHS Leberberg ihr 30-jähriges Bestehen feiern, begeht das Veranstaltungszentrum – auch Haus der Begegnung genannt – in Rudolfsheim-Fünfhaus sein 50-jähriges Jubiläum. Alle drei Standorte setzen aus diesem Anlass besondere Programmschwerpunkte und laden zu einem Blick auf ihre Geschichte und ihre Bedeutung als Orte des Lernens, der Kultur und der Begegnung ein.

Von Freddie Mercury bis Freiluftkino

Kreativität steht in der VHS Josefstadt im Mittelpunkt. Die „Freddie Mercury Art Night“ widmet sich dem 80. Geburtstag der Musikikone und lädt mit Workshops zu Songwriting, Tanz, Gesang, Collage, Keramik und Upcycling dazu ein, das vielseitige Schaffen des Queen-Frontmanns künstlerisch neu zu entdecken.

Ein besonderes Highlight erwartet Besucher*innen in der VHS Rudolfsheim-Fünfhaus, die zu einem großen Platzfest vor dem Haus lädt. Mit Mitmachangeboten, Infoständen, Begegnungsmöglichkeiten und kulinarischen Angeboten wird die Geschichte und Gegenwart dieses traditionsreichen Bildungs- und Kulturstandorts gefeiert. Am Abend verwandelt sich der Vorplatz in ein stimmungsvolles Freiluftkino mit dem Film „Asterix erobert Rom“, der – wie das Veranstaltungszentrum – sein 50-jähriges Jubiläum begeht. Gratis Popcorn sorgt für zusätzliche Kinoatmosphäre unter freiem Himmel.

Vor der VHS Meidling sorgt die Silent Gehsteigdisco mit Oliver Hangl von 19:00 bis 21:00 Uhr für ein außergewöhnliches Tanzerlebnis. Ausgestattet mit Funkkopfhörern tanzen die Besucher*innen mitten im öffentlichen Raum und gänzlich anrainer*innenfreundlich.

Theaterbegeisterte kommen in der VHS Floridsdorf auf ihre Kosten: Mit Jura Soyfers „Der Lechner Edi schaut ins Paradies“ steht ein österreichischer Klassiker auf dem Programm, der seit Jahrzehnten nichts von seiner Aktualität verloren hat.

Musikalisch wird es in der VHS Ottakring, wo eine eindrucksvolle Taiko-Performance die Kraft und Dynamik der traditionellen japanischen Trommelkunst erlebbar macht.

Bildung zum Ausprobieren

Die Lange Nacht der Volksbildung lebt vor allem vom Mitmachen. Wer schon immer eine neue Sprache lernen wollte, kann beispielsweise bei „Konnichiwa – Japanisch zum Reinschnuppern“, einem Kennenlernangebot für Gebärdensprache (ÖGS) oder zahlreichen weiteren Sprachschnupperkursen erste Erfahrungen sammeln.

Kreative Köpfe können sich beim Urban Sketching am Donaukanal, beim Gestalten von Comics, beim kreativen Schreiben oder in unterschiedlichen Kunst- und Handwerksworkshops versuchen. Für Bewegungsfreudige stehen unter anderem Vogueing, orientalischer Tanz, Calisthenics, Chor-Singen und weitere Mitmachangebote bereit.

Wer sich für Zukunftstechnologien interessiert, erhält Einblicke in die Welt der Künstlichen Intelligenz, der Robotik, des 3D-Drucks, von Motion Graphics mit Blender oder der Erstellung digitaler 3D-Modelle mittels Photogrammetrie.

Jubiläumsprogramm in Landstraße und Leberberg

Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens werfen die beiden Jubiläumsstandorte einen Blick zurück auf das Jahr 1996. In der VHS Landstraße lädt die „90er-Tanzparty – Back to 1996!“ zum Mittanzen ein. Mit dem Workshop „Vastehst mi, Oida? Wiener Dialekt im Wandel der Zeit“ geht es zudem auf eine unterhaltsame Reise durch Sprache und Alltag im Wien der 1990er-Jahre.

Die VHS Leberberg widmet sich mit dem Vortrag „Die Geschichte von Kaiserebersdorf in Wort und Bild“ der Entwicklung des Stadtteils und der Volkshochschule in den vergangenen drei Jahrzehnten. Ergänzt wird das Jubiläumsprogramm durch Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsangebote für unterschiedliche Altersgruppen.

Sprachberatung und Orientierung

Wer vor dem Start des Wintersemesters Unterstützung bei der Kurswahl sucht, kann die zahlreichen kostenlosen Beratungen und Spracheinstufungen nutzen. Angeboten werden unter anderem Beratungen für Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Griechisch, Polnisch, Russisch oder Tschechisch.

Science Card zum Aktionspreis

Exklusiv am 10. September ist die VHS Science Card zum Sonderpreis von Ꞓ 26,– statt Ꞓ 36,– erhältlich. Damit können Besucher*innen ein Semester lang zahlreiche Wissenschaftsvorträge besuchen und von weiteren Ermäßigungen profitieren.

Das gesamte Programm sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.vhs.at/langenacht.

Pressebild gibt es in Kürze unter www.vhs.at/presse.