  • 30.07.2026, 12:13:02
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Ingrid Korosec trauert um Bernadette Feuerstein

Seniorenbundpräsidentin: Mit ihr verliert Österreich eine beeindruckende Kämpferin für Selbstbestimmung und Inklusion

Wien (OTS) - 

Die Präsidentin des Seniorenbunds, Ingrid Korosec, trauert um Bernadette Feuerstein, die 67-jährig verstorben ist: „Bernadette Feuerstein hat mit außergewöhnlichem Engagement, Beharrlichkeit und großem Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen gekämpft. Sie hat entscheidend dazu beigetragen, dass Selbstbestimmung, Barrierefreiheit und gesellschaftliche Teilhabe in Österreich stärker in das Bewusstsein gerückt sind. Ihr Wirken wird weit über ihre Lebenszeit hinaus Bestand haben.“

Gerade für ältere Menschen mit Behinderungen und für jene, die im Alter auf Unterstützung angewiesen sind, sei Feuersteins Einsatz von großer Bedeutung gewesen. „Sie hat stets den Menschen in den Mittelpunkt gestellt und sich für ein Leben in Würde, Eigenständigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe eingesetzt. Dafür gebühren ihr großer Respekt und Dank“, sagt Korosec.

Korosec spricht Bernadette Feuersteins Familie ihr Mitgefühl aus.

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