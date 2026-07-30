FPÖ – Wurm: „Reduzierung von Abhebelimits bei Bankomaten ist Angriff auf Bargeldversorgung und Abzocke!“

Wien (OTS) -

„Das ist der nächste Angriff auf die Bargeldversorgung der Bevölkerung und noch dazu eine dreiste Abzocke“, so kritisierte heute FPÖ-Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm die Reduktion des Behebungslimits bei zahlreichen Bankomaten durch die Betreiber von 400 auf nur noch 200 Euro. Der Grund dafür dürfte sein, dass die Anbieter üblicherweise an der Anzahl der Transaktionen verdienen, nicht an der Höhe des behobenen Betrags.

„Der Zugang zu Bargeld wird hier erschwert, die Menschen verunsichert und zu mehreren Abhebungen gezwungen, wenn sie einen höheren Betrag benötigen. Das ist völlig inakzeptabel“, so Wurm, der einen Aufschrei von SPÖ-Konsumentenschutzministerin Schumann vermisst: „Es ist bezeichnend, dass gerade eine SPÖ-Ministerin, die sich angeblich für die ‚kleinen Leute‘ einsetzt, bei einer derart bürgerfeindlichen Maßnahme schweigt. Statt die Interessen der Österreicher zu schützen, macht sich die gesamte Verlierer-Ampel zum Handlanger der Finanzindustrie, wenn sie hier einfach die Hände in den Schoß legt. Das ist ein Verrat an den Bürgern, die ohnehin schon unter der massiven Teuerung leiden.“

Abschließend richtete der FPÖ-Konsumentenschutzsprecher eine klare Forderung an die Regierung: „Wir Freiheitliche fordern ein sofortiges Einschreiten der Ministerin und ein klares Bekenntnis zum Schutz unseres Bargelds und der Bürger vor einer derartig dreisten Abzocke! Es braucht endlich eine Politik für die eigene Bevölkerung und nicht für internationale Finanzkonzerne oder Banken!“