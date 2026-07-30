  • 30.07.2026, 11:58:32
  • /
  • OTS0078

FPÖ – Wurm: „Reduzierung von Abhebelimits bei Bankomaten ist Angriff auf Bargeldversorgung und Abzocke!“

SPÖ-Konsumentenschutzministerin Schumann muss der schleichenden Bargeldabschaffung und der Gebühren-Abzocke durch Banken einen Riegel vorschieben

Wien (OTS) - 

„Das ist der nächste Angriff auf die Bargeldversorgung der Bevölkerung und noch dazu eine dreiste Abzocke“, so kritisierte heute FPÖ-Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm die Reduktion des Behebungslimits bei zahlreichen Bankomaten durch die Betreiber von 400 auf nur noch 200 Euro. Der Grund dafür dürfte sein, dass die Anbieter üblicherweise an der Anzahl der Transaktionen verdienen, nicht an der Höhe des behobenen Betrags.

„Der Zugang zu Bargeld wird hier erschwert, die Menschen verunsichert und zu mehreren Abhebungen gezwungen, wenn sie einen höheren Betrag benötigen. Das ist völlig inakzeptabel“, so Wurm, der einen Aufschrei von SPÖ-Konsumentenschutzministerin Schumann vermisst: „Es ist bezeichnend, dass gerade eine SPÖ-Ministerin, die sich angeblich für die ‚kleinen Leute‘ einsetzt, bei einer derart bürgerfeindlichen Maßnahme schweigt. Statt die Interessen der Österreicher zu schützen, macht sich die gesamte Verlierer-Ampel zum Handlanger der Finanzindustrie, wenn sie hier einfach die Hände in den Schoß legt. Das ist ein Verrat an den Bürgern, die ohnehin schon unter der massiven Teuerung leiden.“

Abschließend richtete der FPÖ-Konsumentenschutzsprecher eine klare Forderung an die Regierung: „Wir Freiheitliche fordern ein sofortiges Einschreiten der Ministerin und ein klares Bekenntnis zum Schutz unseres Bargelds und der Bürger vor einer derartig dreisten Abzocke! Es braucht endlich eine Politik für die eigene Bevölkerung und nicht für internationale Finanzkonzerne oder Banken!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright