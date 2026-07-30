  • 30.07.2026, 11:57:02
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  • OTS0077

WB-Präsidentin Martha Schultz zu Rücktritt von WB-Obmann Walter Ruck

Wien (OTS) - 

"Walter Ruck hat den richtigen Schritt gesetzt und Verantwortung übernommen. Nun gilt es, den eingeschlagenen Reformweg mit der Unterstützung aller Wirtschaftsbund-Landesobleute konsequent fortzusetzen.

Ich bin mit der neuen Obfrau des Wiener Wirtschaftsbundes, Margarete Kriz-Zwittkovits, bereits im Gespräch und freue mich, dass sie bereit ist, konstruktiv und aktiv an den Reformbemühungen mitzuarbeiten", so Wirtschaftsbund-Präsidentin Martha Schultz.

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