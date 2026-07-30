SWV WIEN: Neustart mit Margarete Kriz-Zwittkovits, Reformprozess muss jetzt umgesetzt werden

Wien (OTS) -

Die Entscheidung von Walter Ruck als Kammerpräsident zurückzutreten nehmen wir zur Kenntnis. Jetzt gilt es, weiteren Schaden von der Wirtschaftskammer Wien als Interessenvertretung der Wiener Unternehmer:innen abzuhalten und den Reformprozess endlich zu starten.

„Margarete Kriz-Zwittkovits steht nun vor einer großen Aufgabe und Herausforderung. Der SWV WIEN hat sie als ehrliche und faire Kollegin innerhalb der Wirtschaftskammer Wien kennengelernt. Gemeinsam mit unseren Funktionär:innen werde ich sie bei diesen großen Reformaufgaben unterstützen,“ so SWV WIEN Präsident Marko Fischer.

Der SWV WIEN wird den Reformprozess konstruktiv, aber kritisch begleiten und sich weiterhin für mehr Transparenz, weniger Bürokratie und eine konsequente Vertretung der Wiener Wirtschaftstreibenden einsetzen.