FMK: Social Media Verbot für Kinder steht fest - Tablet-Kurs „Social Media Guide für Eltern“ daher umso wichtiger

Wien (OTS) -

Mit der Journalismusförderung setzt die Bundesregierung unter anderem einen Schwerpunkt auf die Stärkung der Medienkompetenz junger Menschen. Zudem ist die Umsetzung der Altersbeschränkung für die Social Media-Nutzung beschlossen.

In der öffentlichen Diskussion wird das Social Media Verbot für Kinder bis 14 als sinnvoll aber nicht als ausreichend bewertet. Erst mit der Vermittlung einer gewissen Medien-Grundkompetenz, die Jugendliche ab 14 zu informierten und kritischen Nutzer:innen machen, greift Jugendschutz wirklich.

Deshalb weist das Forum Mobilkommunikation nochmals auf ein neues Bildungsangebot für verantwortungsvolle Eltern, Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen hin.

Stärkster Schutz vor digitalen Gefahren ist Medienkompetenz

Der Online-Tablet-Kurs „Social Media Guide für Eltern – Kinder sicher durchs Netz begleiten“ richtet sich gezielt an verantwortungsvolle Eltern, Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen, die ihre Kinder auf die digitale Welt vorbereiten. Er vermittelt verständlich und praxisnah, wie soziale Medien funktionieren, welche Mechanismen hinter Feeds, Algorithmen, Likes oder KI-Anwendungen stehen und welche Chancen, aber auch Risiken damit für Kinder verbunden sind

Besonderes Augenmerk liegt auf jenen Themen, die Familien im Alltag beschäftigen:

sichere Nutzung sozialer Medien

Cybermobbing und digitale Konflikte

Fake News und Desinformation

Datenschutz und Privatsphäre

Einfluss von Algorithmen und Belohnungssystemen

Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz

gemeinsame digitale Familienregeln

Erfolgreiche Bildungsinitiative

Der „Social Media Guide für Eltern“ ergänzt die bestehenden Bildungsangebote des FMK zur Förderung digitaler Kompetenz. Dazu zählen unter anderem der „Handyführerschein“ für Schüler:innen sowie Bildungsangebote für Pädagog:innen zu den technischen Grundlagen von Smartphones, Mobilfunknetzen und digitalen Anwendungen.

Der Tablet-Kurs “Social Media Guide für Eltern” ist kostenlos und ohne Anmeldung unter https://www.lehrer.at/socialmediaguide/ abrufbar.

Die Bildungsinitiative für Pädagog:innen ist online unter https://www.lehrer.at/onlinekurs_mobilfunk/ abrufbar.

Der Handyführerschein für Schüler:innen ist online unter https://www.lehrer.at/handyfuehrerschein/ abrufbar.

Das Erklärvideo zum Handyführerschein findet sich auf dem Youtube-Kanal des FMK unter

https://www.youtube.com/watch?v=WoTdpdUuQy8