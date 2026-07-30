- 30.07.2026, 11:28:32
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FMK: Social Media Verbot für Kinder steht fest - Tablet-Kurs „Social Media Guide für Eltern“ daher umso wichtiger
Online Tablet-Kurs für verantwortungsvolle Eltern dauert etwa 20 Minuten und ist anmeldefrei und kostenlos: https://www.lehrer.at/socialmediaguide/
Mit der Journalismusförderung setzt die Bundesregierung unter anderem einen Schwerpunkt auf die Stärkung der Medienkompetenz junger Menschen. Zudem ist die Umsetzung der Altersbeschränkung für die Social Media-Nutzung beschlossen.
In der öffentlichen Diskussion wird das Social Media Verbot für Kinder bis 14 als sinnvoll aber nicht als ausreichend bewertet. Erst mit der Vermittlung einer gewissen Medien-Grundkompetenz, die Jugendliche ab 14 zu informierten und kritischen Nutzer:innen machen, greift Jugendschutz wirklich.
Deshalb weist das Forum Mobilkommunikation nochmals auf ein neues Bildungsangebot für verantwortungsvolle Eltern, Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen hin.
Stärkster Schutz vor digitalen Gefahren ist Medienkompetenz
Der Online-Tablet-Kurs „Social Media Guide für Eltern – Kinder sicher durchs Netz begleiten“ richtet sich gezielt an verantwortungsvolle Eltern, Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen, die ihre Kinder auf die digitale Welt vorbereiten. Er vermittelt verständlich und praxisnah, wie soziale Medien funktionieren, welche Mechanismen hinter Feeds, Algorithmen, Likes oder KI-Anwendungen stehen und welche Chancen, aber auch Risiken damit für Kinder verbunden sind
Besonderes Augenmerk liegt auf jenen Themen, die Familien im Alltag beschäftigen:
- sichere Nutzung sozialer Medien
- Cybermobbing und digitale Konflikte
- Fake News und Desinformation
- Datenschutz und Privatsphäre
- Einfluss von Algorithmen und Belohnungssystemen
- Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz
- gemeinsame digitale Familienregeln
Erfolgreiche Bildungsinitiative
Der „Social Media Guide für Eltern“ ergänzt die bestehenden Bildungsangebote des FMK zur Förderung digitaler Kompetenz. Dazu zählen unter anderem der „Handyführerschein“ für Schüler:innen sowie Bildungsangebote für Pädagog:innen zu den technischen Grundlagen von Smartphones, Mobilfunknetzen und digitalen Anwendungen.
Der Tablet-Kurs “Social Media Guide für Eltern” ist kostenlos und ohne Anmeldung unter https://www.lehrer.at/socialmediaguide/ abrufbar.
Die Bildungsinitiative für Pädagog:innen ist online unter https://www.lehrer.at/onlinekurs_mobilfunk/ abrufbar.
Der Handyführerschein für Schüler:innen ist online unter https://www.lehrer.at/handyfuehrerschein/ abrufbar.
Das Erklärvideo zum Handyführerschein findet sich auf dem Youtube-Kanal des FMK unter
Rückfragen & Kontakt
Forum Mobilkommunikation – FMK
Gregor Wagner, Pressesprecher
Telefon: Mobil: +43 664 619 25 12 Fix: +43 1 588 39 15
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fmk.at
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