  • 30.07.2026, 10:37:39
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Kriz-Zwittkovits übernimmt als Obfrau des Wirtschaftsbund Wien und Präsidentin der WK Wien

Walter Ruck zieht sich ins Privatleben zurück

Wien (OTS) - 

Walter Ruck, Präsident der WK Wien und Obmann des WB Wien, hat in der heutigen Vorstandssitzung des Wirtschaftsbund Wien mitgeteilt, dass er sich ins Privatleben zurückzieht. Der Vorstand dankte ihm für seine Arbeit. Margarete Kriz-Zwittkovits übernimmt als Obfrau des Wirtschaftsbund Wien und auch als Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien.

„Die Ereignisse der letzten Wochen haben zu nachvollziehbaren Irritationen geführt, die von unserer eigentlichen Arbeit abgelenkt haben. Meine Aufgabe sehe ich darin, möglichst rasch einen Neubeginn zu organisieren und das verlorene Vertrauen wiederherzustellen, sowie den laufenden Reformprozess zügig und umsichtig umzusetzen“, so WB Wien-Obfrau Kriz-Zwittkovits in einer ersten Reaktion. „Auch wenn mich diese großen Aufgaben überraschend ereilen, freue ich mich auf die Herausforderung, meinen Beitrag zu leisten, damit die Wirtschaftskammer Wien und der Wirtschaftsbund Wien in eine erfolgreiche Zukunft gehen können.“

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