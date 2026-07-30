WAG nimmt Abschied von Bernadette Feuerstein

Wien (OTS) -

Mit großer Betroffenheit und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Bernadette Feuerstein, die am 28. Juli 2026 verstorben ist.

Mit Bernadette Feuerstein verliert die österreichische Behindertenbewegung eine ihrer bedeutendsten Persönlichkeiten. Über Jahrzehnte setzte sie sich mit außergewöhnlicher Entschlossenheit, großer Tatkraft und unerschütterlichem Engagement für die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen ein. Ihr Wirken hat die Entwicklung der Persönlichen Assistenz und der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in Österreich nachhaltig geprägt.

Bernadette Feuerstein war maßgeblich an der Gründung der WAG Assistenzgenossenschaft beteiligt. Viele Jahre engagierte sie sich ehrenamtlich im Vorstand und blieb der WAG bis zuletzt als Genossenschafterin eng verbunden. Ihr Einsatz, ihre Erfahrung und ihre klare Haltung haben unsere Organisation entscheidend mitgeprägt.

Als Präsidentin von Selbstbestimmt Leben Österreich sowie als Mitbegründerin von BIZEPS war sie eine prägende Stimme der österreichischen Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Hauptberuflich war sie langjährige Mitarbeiterin des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

Bernadette Feuerstein organisierte ihr eigenes Leben mit Persönlicher Assistenz. Aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus wusste sie, wie grundlegend Selbstbestimmung für ein gleichberechtigtes Leben ist. Mit großer Überzeugung setzte sie sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen selbst entscheiden können, wie sie leben, arbeiten, wohnen und Familie gründen. Besonders wichtig war ihr, dass auch Elternschaft für Menschen mit Behinderungen selbstverständlich möglich ist.

Sie war eine streitbare Kämpferin für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Sie scheute keine Auseinandersetzung, wenn es darum ging, Barrieren abzubauen, Diskriminierung entgegenzutreten und die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Dabei verlor sie nie das Ziel aus den Augen: eine Gesellschaft, in der Selbstbestimmung keine Ausnahme, sondern selbstverständlich ist.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freund:innen und allen, die ihr verbunden waren.

Die WAG Assistenzgenossenschaft wird Bernadette Feuerstein in ehrender Erinnerung bewahren.