Gewerkschaft vida pocht auf rasche Umsetzung des vereinbarten 10-Punkte-Plans zum Schutz des Bahnpersonals

Wien (OTS) -

Vom mit dem Mobilitätsministerium und den Eisenbahnunternehmen vereinbarten 10-Punkte-Plan zum Schutz der Beschäftigten bei allen österreichischen Eisenbahnen erwartet sich die Gewerkschaft vida mehr Schutz und Sicherheit. Die heute medial bekannt gewordenen Zahlen bei Übergriffen auf Bahnpersonal seien alarmierend. „Den Worten müssen daher jetzt auch rasch Taten in Form einer konsequenten Maßnahmenumsetzung folgen“, urgiert Gerhard Tauchner, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Eisenbahn.

Tauchner betonte auch, dass sich die Gewerkschaft in Sinne der Sicherheit ausdrücklich u.a. für eine Doppelbesetzung bei den Zugbegleiter:innen in den Zügen ausgesprochen habe. „Denn nur Menschen schützen Menschen. Je mehr Personal am Zug und auf den Bahnsteigen ist, desto sicherer wird es“, bringt es der vida-Gewerkschafter auf den Punkt.

Gerade Kritik aus Niederösterreich sei hier aber fehl am Platz, so Tauchner weiter. Es obliege dem Bundesland selbst, bei Ausschreibungen und Vergaben in den Kriterien auch Zugbegleiter:innen und Kameraüberwachung in den Zügen bei den Eisenbahnunternehmen zu bestellen. Die Kosten für diese Leistungen seien von den Ländern zu tragen. „Man kann sich deshalb des Gefühls nicht erwehren, dass hier in Niederösterreich an falscher Stelle gespart wird und nun der zuständige niederösterreichische Verkehrslandesrat mit Kritik am Mobilitätsministerium und somit an der falschen Stelle davon ablenken will“, so Tauchner abschließend.