  • 29.07.2026, 15:16:02
  • /
  • OTS0099

Monitoringausschuss trauert um Bernadette Feuerstein

Wien (OTS) - 

Der Unabhängige Monitoringausschuss trauert um Bernadette Feuerstein und erinnert an ihren langjährigen Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Mit ihr verliert die österreichische Behindertenbewegung eine prägende Aktivistin und Mitbegründerin der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Der Unabhängige Monitoringausschuss verliert ein langjähriges Mitglied.

Bernadette Feuerstein war von 2012 bis 2025 als Vertreterin der organisierten Menschen mit Behinderungen Ausschussmitglied, kurzzeitig auch stellvertretende Vorsitzende. Mit großer fachlicher Expertise hat sie u.a. die Themen Selbstbestimmtes Leben, Persönliche Assistenz, De-Institutionalisierung und bauliche Barrierefreiheit vorangetrieben. Sie vertrat den Ausschuss bei zahlreichen öffentlichen Auftritten, zuletzt bei der Staatenprüfung Österreichs 2023 in Genf.

Wir sind dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre wertvolle Expertise, mit der sie die Arbeit des Unabhängigen Monitoringausschusses über viele Jahre geprägt hat. Ihr Wissen wird uns ebenso fehlen, wie ihre klare, kritische Haltung und ihr Humor.

Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freund*innen und Mitstreiter*innen.

In Dankbarkeit und tiefer Trauer,

Unabhängiger Monitoringausschuss und Büro

Rückfragen & Kontakt

Verein zur Unterstützung des Unabhängigen Monitoringausschuss
Eva Rottensteiner
Telefon: +43 670 657 83 67
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.monitoringausschuss.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | UMA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Unabhängiger Monitoringausschuss

Rückfragen & Kontakt

Verein zur Unterstützung des Unabhängigen Monitoringausschuss
Eva Rottensteiner
Telefon: +43 670 657 83 67
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.monitoringausschuss.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright