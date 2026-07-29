SPÖ-Silvan: Beschäftigte in kommender Hitzewelle bestmöglich schützen

Wien (OTS) -

„Die kommende Hitzewelle wird für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine enorme Belastung“, betont SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan. Deshalb appelliert der Abgeordnete an die Betriebe, die geltende Hitzeschutzverordnung konsequent einzuhalten und die Gesundheit ihrer Beschäftigten bestmöglich zu schützen. ****

Wenn auch während extremer Hitze gearbeitet werden müsse, sei es umso wichtiger, dass Betriebe ihrer Verantwortung nachkommen und die vorgesehenen Schutzmaßnahmen umsetzen. Ausreichend Trinkwasser, regelmäßige Erholungspausen und – wo möglich – eine Anpassung der Arbeitsabläufe seien wesentliche Maßnahmen, um hitzebedingte Gesundheitsrisiken zu verringern.

„Besonders gefordert sind die Bereiche, in denen unabhängig von Wetter und Temperaturen rund um die Uhr gearbeitet wird. Das gilt insbesondere für das Gesundheitswesen. In Spitälern, Pflegeeinrichtungen, Ordinationen und anderen Gesundheitseinrichtungen leisten die Beschäftigten auch während der heißesten Sommertage mit großem Engagement ihren unverzichtbaren Dienst“, betont der SPÖ-Gesundheitssprecher.

„Gerade in Zeiten großer Hitze zeigt das Gesundheitspersonal, mit welchem Einsatz und welcher Professionalität es für die Patientinnen und Patienten da ist. Dafür gebührt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gesundheitsversorgung großer Dank und höchste Anerkennung“, so Silvan. Sie verdienen nicht nur Wertschätzung, sondern auch bestmögliche Arbeitsbedingungen und einen wirksamen Schutz ihrer eigenen Gesundheit. (Schluss) eg/mm