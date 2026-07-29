Lindinger: Social-Media-Mindestalter wird für besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen sorgen

Wien (OTS) -

“Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzesentwurf zum Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige ist ein wichtiger Schritt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor schädlichen Inhalten“, betont ÖVP-Jugendsprecher Klaus Lindinger, der deutliche Regeln im Bereich der Sozialen Medien klar befürwortet. Lindinger: ”Gerade als Vater weiß ich aus vielen Gesprächen mit Eltern, wie sehr die nachweislich als problematisch eingestuften Algorithmen von TikTok, Instagram & Co Kinder und Jugendliche vereinnahmen. Es geht hier nicht um weniger Freiheit oder Kommunikationseinschränkung. Der Gruppendruck in diesem Alter ist groß. Ärzte, Pädagogen und Psychologen stellen eindeutig fest, dass bei Kindern und Jugendlichen Folgen wie Depressionen, verzerrtes Körperbild, Einsamkeit, verminderte Konzentrationsfähigkeit und Schlafprobleme stark zunehmen. Wir wollen den Kindern deshalb eine Zukunft mit 'echten' Erfahrungen und Erlebnissen ermöglichen sowie ihre Medienkompetenz gezielt stärken."

Mit dem am Montag im Zuge des Sommerministerrates in Begutachtung gegangenen Gesetzesentwurf für ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige setzt die Bundesregierung den richtigen Kurs für klare Regeln für den Zugang zu Social-Media-Plattformen und nimmt diese dabei in die Pflicht. “In Österreich erlauben wir hochprozentigen Alkohol und Nikotin ab 18 Jahren. Als Eltern ziehen wir unseren Kindern Schwimmhilfen an, bevor sie sich allein im Wasser halten können oder schützen sie mit einem Helm, wenn sie mit dem Fahrrad oder Roller unterwegs sind. Die nun auf den Weg gebrachten Regeln im Bereich der Sozialen Medien sind also ein konsequenter Schritt”, zieht der Abgeordnete Vergleiche, bei denen ein breiter gesellschaftlicher Konsens für klare Regeln besteht.



Zwtl.: Einigung bei Wehrdienstreform wichtiger Schritt zur Stärkung der Landesverteidigung

Ebenfalls anlässlich des Sommerministerrates wurde die Einigung zur Wehrdienstreform vorgestellt. Konkret soll sich der Grundwehrdienst durch verpflichtende Truppen- und nachgelagerte Milizübungen um insgesamt drei Monate verlängern. Außerdem soll die finanzielle Vergütung auf 1.000 Euro monatlich erhöht und es sollen Urlaubstage für Grundwehrdiener eingeführt werden.

Der Zivildienst soll ab 2027 freiwillig um zwei Monate verlängert werden können, ab 2028 soll eine Wehrdienst-Garantie greifen. Wird dann die Zahl von 15.000 Grundwehrdienern um mehr als 7,5 Prozent unterschritten, soll der Zivildienst ab dem Folgejahr dauerhaft verpflichtend um zwei auf elf Monate verlängert werden.

Lindinger: “Unser Ziel ist und bleibt es, die Landesverteidigung angesichts der sicherheitspolitischen Herausforderungen und der internationalen Krisenherde weiter zu stärken. Mit der Einigung zur Wehrdienstreform ist dabei ein wichtiger Schritt gelungen.” (Schluss)