  • 29.07.2026, 13:23:32
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Schallmeiner/Grüne zum Tod von Bernadette Feuerstein: Österreich verliert eine große Kämpferin für Selbstbestimmung und Menschenrechte

„Ihr Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen wird unvergessen bleiben"

Wien (OTS) - 

Mit großer Betroffenheit reagiert Ralph Schallmeiner, Sprecher der Grünen für Menschen mit Behinderungen, auf den Tod von Bernadette Feuerstein: „Mit Bernadette Feuerstein verliert Österreich eine unermüdliche Kämpferin für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Mit großem Engagement, Beharrlichkeit und Menschlichkeit hat sie sich dafür eingesetzt, Barrieren abzubauen, Selbstbestimmung zu stärken und Menschen mit Behinderungen jene Rechte und Möglichkeiten zu verschaffen, die ihnen zustehen. Dafür gebührt ihr unser aufrichtiger Dank.“

Feuerstein hinterlasse eine große Lücke. „Sie hat die Behindertenpolitik in Österreich nachhaltig geprägt und vielen Menschen Mut gemacht, für ihre Rechte einzustehen. Ihr Einsatz für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung wird weit über ihren Tod hinaus wirken. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freund:innen, ihren Wegbegleiter:innen und allen, die gemeinsam mit ihr für die Rechte von Menschen mit Behinderungen gekämpft haben. Ihr Vermächtnis wird bleiben“, so Schallmeiner.

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