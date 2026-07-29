FPÖ – Maier: „Strassers Geburtstagsfeier im ÖVP-geführten Innenministerium kostete fast 9.000 Euro an Steuergeld!“

Wien (OTS) -

Am 29. April 2026 lud ÖVP-Innenminister Karner anlässlich des 70. Geburtstags seines ehemaligen Chefs, Ex-ÖVP-Innenminister Ernst Strasser, zu einem Festessen ins Palais Modena, dem Sitz des Innenministeriums. Die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des stellvertretenden FPÖ-Sicherheitssprechers NAbg. Reinhold Maier förderte nun die Kosten dieser Party mit vorwiegend Ex-ÖVP-Bonzen ans Tageslicht, die rund 8.724 Euro betrugen. „Das ist wieder einmal symptomatisch für die ÖVP und diese Verlierer-Ampel. Während bei der Bevölkerung und unseren Polizisten mit dem Rotstift gewütet wird, schmeißt Karner eine Geburtstagsparty auf Steuerzahlerkosten für einen seiner ÖVP-Vorgänger im Innenministerium. Das ist ein Skandal und ein Schlag ins Gesicht aller Österreicher und ganz besonders unserer Exekutivbeamten, die jeden Tag unter Einsatz ihrer Gesundheit für die Sicherheit im Land sorgen und mit dem neuen Dienstzeitmodell verraten wurden“, kritisierte Maier scharf.

Mit dieser Steuergeldverschwendung würden die ÖVP und Karner außerdem ihre Maske fallen lassen: „Strasser war ein schwarzer Skandalpolitiker mit einem elendslangen Sündenregister. Dass der ÖVP-Innenminister ihm zu Ehren eine solche Megafeier ausrichtet, beweist nur, dass er offenbar sein mehr als zweifelhaftes politisches Erbe weiter hochhalten will“, so Maier weiter, für den es nach möglichst baldigen Neuwahlen zu einem echten politischen Systemwechsel mit einem freiheitlichen Volkskanzler Herbert Kickl kommen müsse: „Diesem selbstsüchtigen System muss der Stecker gezogen und die Österreicher und ihre Sicherheit wieder an die allererste Stelle gerückt werden, gerade im Bereich des Innenministeriums!“