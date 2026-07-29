ÖGB zum Earth Overshoot Day: Kreislaufwirtschaft schafft Perspektiven für Mensch, Umwelt und Wirtschaft

Wien (OTS) -

Morgen, am 30. Juli, ist der globale Earth Overshoot Day (Welterschöpfungstag). Ab diesem Tag sind die natürlichen Ressourcen verbraucht, die der Planet innerhalb eines Jahres erneuern kann. Österreich zählt seit Jahren zu den Ländern mit besonders hohem Ressourcenverbrauch. Der ÖGB setzt sich daher für einen wirtschaftlichen Wandel ein, der nicht nur Ressourcen schont, sondern auch gute Arbeitsplätze schafft.

„Der Earth Overshoot Day macht deutlich, dass wir mit unseren Ressourcen nicht länger so wirtschaften können wie bisher. Wenn wir auch kommenden Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen wollen, brauchen wir eine Wirtschaft, die Ressourcen schont und gleichzeitig sichere Beschäftigung schafft“, sagt Martin Reiter, Leiter des Klimabüros des ÖGB.

Kreislaufwirtschaft stärkt Industrie, Wertschöpfung und Versorgungssicherheit

Ein entscheidender Baustein dafür ist die Kreislaufwirtschaft. Produkte länger zu nutzen, zu reparieren und wiederzuverwerten, spart wertvolle Rohstoffe, reduziert Abfälle und stärkt die Versorgungssicherheit. Gleichzeitig wird Österreich unabhängiger von teuren Rohstoffimporten und heimische Wertschöpfung wird gesichert.

„Es ist ein wichtiges Signal, dass die Kreislaufwirtschaft eine tragende Säule der österreichischen Industriestrategie ist. Sie verbindet ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichen Chancen und eröffnet gerade in Zeiten des industriellen Wandels neue Perspektiven für Beschäftigung und Innovation“, so Reiter.

ÖGB fordert gute grüne Jobs und soziale Absicherung der Transformation

Mit der Transformation entstehen zahlreiche neue Green Jobs. Diese reichen von der Reparaturwirtschaft über Recycling bis hin zu innovativen Produktions- und Dienstleistungsbereichen. Für den ÖGB steht dabei fest: Klimaschutz und gute Arbeit gehören untrennbar zusammen.

„Viele dieser Berufe entwickeln sich derzeit erst, andere werden sich verändern. Deshalb müssen faire Arbeitsbedingungen, gute Qualifizierung, Mitbestimmung und soziale Absicherung immer mitgedacht und gewährleistet werden. Nur wenn ökologische und soziale Ziele gemeinsam verfolgt werden, wird die Kreislaufwirtschaft zu einem nachhaltigen Erfolgsmodell für Beschäftigte, Wirtschaft und Umwelt“, betont Reiter.

Der ÖGB fordert:

Stärkung der Kreislaufwirtschaft

Faire Arbeitsbedingungen und soziale Absicherung in Green Jobs gewährleisten

Beschäftigte, Betriebsrät:innen und Gewerkschaften aktiv an der Transformation beteiligen

Über uns:

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften setzt sich der ÖGB als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.