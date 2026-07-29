Korosec: „Hitzeschutz für Ältere statt Hitzeschock ist dringend!“

Wien (OTS) -

Die Sommer werden immer heißer – und mit ihnen steigt die Gesundheitsgefahr für ältere Menschen. Bereits Ende Mai wurde in Wien die erste Tropennacht mit Temperaturen über 20 Grad verzeichnet. Jetzt beginnt eine neue Hitzewelle. Besonders in Städten staut sich die Hitze zwischen Beton, Asphalt und Gebäuden oft bis tief in die Nacht. Für Seniorinnen und Senioren kann diese Entwicklung lebensbedrohlich werden.

„Hitze ist längst kein Ausnahmeereignis mehr, sondern eine ernstzunehmende gesundheitliche Herausforderung. Gerade ältere Menschen brauchen besonderen Schutz. Es reicht nicht, die Verantwortung auf die Einzelnen abzuwälzen – die Politik muss endlich konsequent handeln und wirksame Maßnahmen setzen“, sagt Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec.

Korosec verweist auf Hitzemessungen von Greenpeace, der BOKU und dem Seniorenrat, die zeigen, dass sich viele Wohnungen älterer Menschen im Sommer auf gesundheitsgefährdende Temperaturen aufheizen. In sieben von zwölf untersuchten Wohnungen wurden über 30 Grad gemessen, der Höchstwert lag bei 34,1 Grad. In mehreren Wohnungen sank die Temperatur selbst in der Nacht über Tage hinweg nicht unter 27 Grad.

„Neben persönlicher Vorsorge ist entschlossenes politisches Handeln nötig. Ältere Menschen verbringen viel Zeit zu Hause. Hitzeschutz statt Hitzeschock ist dringend!“, sagt Korosec.

Sie fordert:

mehr Bäume und Grünflächen

Entsiegelung von Straßen und Plätzen

schattige öffentliche Aufenthaltsbereiche und Trinkbrunnen

Hitzeaktionspläne mit besonderem Fokus auf ältere Menschen und andere gefährdete Gruppen

erleichterten Einbau von Klimageräten, indem die rechtlichen Hürden gesenkt werden

besseren Schutz gegen Hitze für Pflegeeinrichtungen, Seniorenwohnhäuser, Spitäler, Gemeindebauten und Öffis

„Wer heute in wirksame Schutzmaßnahmen investiert, rettet morgen Menschenleben“, sagt Korosec.